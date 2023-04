Follia dalla Premier League: lo portano via prima di Napoli-Milan

Occhi puntati sul big match della ventottesima giornata di Serie A che si giocherà stasera al Maradona

Ormai manca davvero pochissimo al match del Maradona. Il Napoli e il Milan sono pronti a darsi battaglia per la ventottesima giornata di Serie A.

Sarà il primo atto di una lunga sfida che metterà di fronte gli azzurri e i rossoneri in altre due circostanze, per i quarti di finale di Champions League.

Sarà chiaramente una grande occasioni per tutti per ammirare i talenti a disposizione di Luciano Spalletti e Stefano Pioli. Stasera purtroppo mancherà il calciatore che più di chiunque rischia di animare il prossimo calciomercato. Di bomber come Victor Osimhen, infatti, in giro per il mondo ce ne sono davvero pochi. Il nigeriano è merce rara e Aurelio De Laurentiis, che ha sempre venduto i propri talenti a caro prezzo, lo sa benissimo. Bayern Monaco, Manchester United, Chelsea e Psg sono avvertite: servono almeno 150 milioni di euro.

SONDAGGIO CM.IT | Napoli-Milan, Kvaratskhelia più di Osimhen: follie per il georgiano

Ma l’ex attaccante del Lille non è l’unico ad essere corteggiato dai grandi club. E’ verosimilmente i top team farebbero follie soprattutto per un altro elemento della rosa di Spalletti, Khvicha Kvaratskhelia.

Gli utenti Twitter, che hanno preso parte al sondaggio proposto da Calciomercato.it, d’altronde non hanno dubbi: tra i calciatori finiti nel mirino delle squadre della Premier League, è il georgiano quello che meriterebbe una follia. L’esterno d’attacco ha stravinto la sfida, raccogliendo il 42,9% dei voti e precedendo Victor Osimhen, che si è fermato al 23,8% delle preferenze.

Perdono così la sfida ‘della follia’ i due talenti del Milan. Al terzo posto si piazza dunque Rafael Leão, con il 19%. L’attaccante portoghese, visto il suo contratto in scadenza nel 2024, è ad oggi il giocatore più in bilico. I rossoneri stanno trattando il rinnovo e sono fiduciosi ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Negli ultimi giorni, infine, si è parlato di un interessamento dall’Inghilterra per Theo Hernandez. Il francese resta fuori dal podio, con il 14,3% dei voti, ma siamo certi che anche per lui il prezzo di cessione sarebbe altissimo.