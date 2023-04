Fatale la sconfitta di ieri, UFFICIALE: rescissione per il tecnico

La sconfitta di sabato è risultata fatale, con il comunicato ufficiale appena arrivato: accordo e rescissione del contratto per il tecnico

Sconfitta fatale e addio alla panchina. La decisione è diventata ufficiale pochi minuti fa: Brendan Rodgers non è più l’allenatore del Leicester.

Ad annunciarlo il club dopo la sconfitta contro il Crystal Palace: “Il Leicester City Football Club ha raggiunto un accordo reciproco con Brendan Rodgers – si legge nella nota pubblicata dalla società inglese – che lo vedrà lasciare il Club dopo quattro anni come allenatore della nostra prima squadra maschile”.

Rodgers lascia il Leicester al penultimo posto in classifica, con una vittoria che manca dallo scorso 11 febbraio quando fu travolto il Tottenham (4-1). Da allora però appena un punto in sette partite e la conseguenza decisione di separarsi.

Il Leicester ha quindi deciso di cambiare la guida tecnica per provare a dare una svolta alla propria stagione. Ora bisognerà vedere chi sarà chiamato a sostituire Rodgers e ad avere il complicato compito di provare a guidare la squadra verso la salvezza.

Per farlo bisognerà avere un rendimento diverso da quello delle ultime partite, provando a risalire la classifica e mettersi alle spalle almeno altre tre formazioni. La salvezza non è poi così lontana (appena un punto) ma lo scatto dovrà essere immediato per non compromettere la stagione.