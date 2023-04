DIRETTA Serie A, Roma-Sampdoria: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e la Sampdoria di Stankovic in tempo reale

La Roma ospita la Sampdoria nella Capitale in una gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Una sfida tra allievo e maestro che mette di fronte due squadre con obiettivi opposti che sarà diretta dall’arbitro Irrati della sezione di Pistoia.

Reduci dalle sconfitte contro il Sassuolo e nel derby contro la Lazio e privi degli squalificati Cristante, Ibanez, Kumbulla e Mancini, i giallorossi di José Mourinho puntano a voltare pagina e ripartire con una vittoria dopo la sosta per le Nazionali per scavalcare in classifica il Milan impegnato stasera contro il Napoli. Ma i blucerchiati di Dejan Stankovic hanno assoluto bisogno di punti dopo il successo sul Verona che ha alimentato la flebile speranza di salvezza. All’andata i capitolini si imposero con il risultato di 1-0 grazie al calcio di rigore di Pellegrini. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Sampdoria in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Sampdoria

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski, Llorente, Smalling, Spinazzola; Wijnaldum, Matic; Dybala, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Amione, Murillo, Augello; Rincon, Winks, Leris; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini. All. Stankovic

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 71, Lazio* 55, Inter 50*, Milan 48, Atalanta 48*, Roma 47, Juventus 44**, Bologna* e Fiorentina 40*, Udinese* 38, Torino 37, Sassuolo 36, Monza* 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana* 28, Spezia* 25, Verona 19*, Sampdoria 15, Cremonese 13*

*una partita in più

** 15 punti di penalizzazione