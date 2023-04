DIRETTA Serie A, Napoli-Milan: le formazioni ufficiali LIVE

Il palinsesto domenicale della ventottesima giornata di Serie A si chiude con Napoli-Milan: calciomercato.it la seguirà in tempo reale

L’attesa è finita. Il primo intensissimo round è iniziato. Big match della ventottesima giornata di Serie A, Napoli-Milan chiude il palinsesto domenicale e apre la serie di tre sfide tra campionato e Champions League che infiammerà il mese di aprile.

Una sfida decisiva soprattutto per i rossoneri, che non possono permettersi ulteriori passi falsi nella corsa ai primi quatto posti. Di fronte, ci sarà l’avversario più difficile di tutti. Fatta eccezione per la sconfitta interna contro la Lazio, infatti, la squadra campana non ha subito nemmeno una rete nelle ultime nove partite tra campionato e Champions.Priva di Zlatan Ibrahimovic, la squadra allenata da Stefano Pioli tenterà di sfruttare le assenze dei partenopei.

Oltre a Victor Osimhen, vittima di una piccola lesione all’adduttore, Luciano Spalletti ha perso proprio nelle ore precedenti il match anche Mathias Olivera, fermato dalla lombalgia. In casa rossonera, out anche Kalulu e Messias. Analizzando il bilancio più recente delle sfide a Napoli, le ultime cinque sfide sono all’insegna dell’equilibrio, con due vittorie a testa e un pareggio. Calciomercato.it seguirà la sfida del “Maradona” in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud. ALL. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 71, Lazio* 55, Inter e Roma 50*, Milan 48, Atalanta 48*, Juventus 44**, Bologna* e Fiorentina 40*, Udinese* 38, Torino 37, Sassuolo 36, Monza* 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana* 28, Spezia* 25, Verona 19*, Sampdoria* 15, Cremonese 13*

*una partita in più

** 15 punti di penalizzazione