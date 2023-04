Bufera Juve e Roma, tradimento dell’estate: blitz dei rivali storici

Calciomercato Juventus, le ultime notizie che trapelano dal Portogallo forniscono maggiori ragguagli sull’intrigo che coinvolge i bianconeri.

Al termine di una gara appiccicosa, la Juventus è riuscita a battere l’Hellas Verona grazie alla rete siglata da Moise Kean, inanellando l’ottavo successo nelle ultime nove gare di campionato. Un ruolino di marcia che ha consolidato la rimonta in classifica degli uomini di Allegri, capaci di guadagnare altri tre punti ai danni dell’Inter, sorpresa dalla Fiorentina in casa.

Proprio contro i nerazzurri tra pochi giorni andrà in scena l’andata delle semifinali di Coppa Italia. I confronti-scontri tra Inter e Juventus, però, potrebbero riproporsi anche in sede di calciomercato. I due club, infatti, da svariate settimane sono sulle tracce di Alex Grimaldo: il terzino spagnolo di proprietà del Benfica non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza la prossima ed ha cominciato a guardarsi intorno per tastare eventuali soluzioni. Rui Costa si sta spendendo in prima persona per provare a convincere uno dei suoi gioielli più fulgidi. Le “Aquile” sarebbero arrivate a mettere sul piatto un’offerta da oltre due milioni di euro a stagione, a cui aggiungere un premio alla firma e dei bonus legati a presenze e rendimento. La telenovela, però, potrebbe regalare ancora nuovi colpi di scena.

Calciomercato Juventus, il Porto monitora Grimaldo: lo scenario

Stando a quanto filtra dal Portogallo, infatti, sulle tracce di Grimaldo si sarebbe messo anche il Porto. Il club lusitano, infatti, è alla ricerca di un nuovo innesto con cui puntellare la corsia mancina. Conceição, a tal proposito, avrebbe chiesto esplicitamente l’acquisto del terzino mancino di proprietà del Benfica. A riferirlo è “A Bola”, che svela come il Porto avrebbe già avuto dei contatti esplorativi con l’entourage del terzino spagnolo per capire i margini di manovra.

Ricordiamo che su Grimaldo anche Inter, Roma, Napoli e Milan si sono mosse, direttamente od indirettamente. Il laterale iberico fa gola anche a diversi club della Premier, che molto presumibilmente torneranno alla carica nel corso delle prossime settimane. L’interessamento del Porto, però, potrebbe far saltare il banco ed aprire nuovi margini di manovra. Staremo a vedere cosa succederà.