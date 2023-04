Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 1 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 1 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 1 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

In prima pagina su ‘La Gazzetta dello Sport’ c’è ‘Il pugno di Lukaku’. Il belga chiede più spazio a Inzaghi, vuole giocare sempre e all’Inter dice ‘Io resto qui’, spiega il quotidiano. In testa la sfida tra Napoli e Milan con le due notizie principali: da una parte l’infortunio di Osimhen: ‘Rischia pure le gare di Champions’, dall’altra ‘Leao tutto in 16 giorni: stavolta faccio io Kvara’. Di spalla il futuro di Allegri: ‘Potere al Max. Mercato e ds, Allegri lavora al nuovo ciclo’.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ focus sulla ripresa del campionato, anzi ‘Championato’ come si legge in prima pagina in riferimento alla corsa per i tre posti dietro al Napoli: ‘Strepitosa ripartenza. Oggi Inter-Fiorentina e Juventus-Verona, domani Napoli-Milan. 3 su 4 per l’Europa salvaconti’. Poi l’evento di ieri con Mourinho protagonista alla Pontificia Università Gregoriana: ‘E padre Mou benedice i tifosi’. Di spalla il ko di Osimhen: ‘Fuori due settimane. C’è Simeone in attacco’. Poi le scelte di formazione delle big: ‘A San Siro Correa e il rinato Lukaku sfidano Cabral. Out Dimarco. A Torino mancano Chiesa e Pogba. Si rivede Milik’. E infine l’approfondimento sugli agenti: ‘Boom commissioni: 205,7 milioni nel 2022’.

Su ‘Tuttosport’ apertura su Rabiot e Di Maria: ‘Vi vogliamo ancora qui’ il titolo in prima pagina, ovvero le parole di Maurizio Scanavino, ad della Juventus, fiducioso sul rinnovo di entrambi. Poi ancora la sfida tra Inter e Fiorentina: ‘Inzaghi all’esame d’Italiano: può diventare la staffetta Inter’. Non solo, perché c’è spazio anche per il Torino con le parole di Cairo: “Juric? Non è un tema”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 1 aprile

In Spagna il tema centrale resta il ritorno del figliol prodigo al Barcellona. “Queremos a Messi”, il titolo in prima pagina sul ‘Mundo Deportivo’. Ne hanno parlato sia il vicepresidente blaugrana Yuste che il tecnico Xavi, confermando i contatti e che il suo rientro al Camp Nou dipende dalla volontà del 10.

Su ‘L’Equipe’ invece prima pagina eloquente con la foto di Galtier che ‘bluffa’, come scrive il quotidiano. ‘Il futuro di Christophe Galtier al PSG è tutt’altro che certo, ma l’allenatore parigino dice di progettare la strategia per la prossima stagione come se non fosse mai successo niente’, specifica il quotidiano francese.