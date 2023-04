Il video fa il giro del web: il portiere scopre in campo il sesso del nascituro

Un modo del tutto particolare quello con cui Matt Turner ha scoperto il sesso del futuro nascituro. Bimbo o bimba? È bastato un calcio al pallone

In questo fine settimana sono ripresi i campionati dopo la sosta per gli impegni delle nazionali che hanno spostato il focus altrove. Riavvolgendo però il nastro, con particolare attenzione su quanto fatto dalla selezione statunitense, è possibile anche incappare in un curioso episodio.

Fari puntati sul portiere dell’Arsenal Matt Turner, numero uno del team USA che è in attesa del prossimo nascituro. Tanto hype per il nuovo arrivato con annesso gender party molto particolare ed insolito per il mondo del calcio. Al termine della sfida di CONCACAF Nations League, vinta dagli Stati Uniti per 1-0 contro El Salvador, tutti i compagni di squadra, accompagnati anche dal pubblico presente allo stadio, hanno partecipato alla grande festa di casa Turner, testimoniata da un video pubblicato dai profili social ufficiali della federazione.

Turner che sorpresa: così scopre il sesso del nascituro

Matt Turner ha quindi scoperto insieme alla squadra e al pubblico il sesso del suo prossimo figlio. Nel video condiviso dal profilo Twitter ufficiale degli USA, si vede lo stesso portiere dell’Arsenal con in mano un piccolo pallone.

Breve rincorsa e calcio allo stesso che esplode in una nube color rosa che evidenzia quindi come il prossimo nascituro di casa Turner sarà una bimba. Immediata la reazione d’affetto dei compagni di squadra accorsi ad abbracciarlo, ma anche dello stadio, partecipe con un bellissimo boato.

IT’S A GIRL 💕💕💕💕 Congrats to @headdturnerr and the fam! 💜 pic.twitter.com/S5lUIETmXo — U.S. Men’s National Soccer Team (@USMNT) March 28, 2023



Un momento molto toccante per l’estremo difensore classe 1994 che presto stringerà tra le braccia la sua bambina dopo aver rivelato al mondo il sesso. Il nativo di Park Ridge torna quindi a sognare in campo col suo club, quell’Arsenal che è in lotta col Manchester City per la vittoria della Premier League. Per Turner sono 7 le presenze stagioni, divise tra le cinque in Europa League e le due in FA Cup.