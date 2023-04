HIGHLIGHTS | Basta Kean, la Juventus ‘vede’ la zona Champions

La Juventus batte col minimo sforzo il Verona grazie a un gol di Kean, i bianconeri di Allegri si avvicinano al quarto posto

Con ampio turnover e gestione delle energie, la Juventus di Allegri, al piccolo trotto, centra la terza vittoria di fila in campionato. Il sabato sera allo Stadium viene risolto, con il Verona, da un gol di Kean. E ora i bianconeri si avvicinano davvero alla zona Champions, con la quarta piazza in questo momento a -4.

Come da previsioni della vigilia, in vista di un mese di aprile da ben nove gare, la Juventus si presenta al via con gli scaligeri senza Kostic, Vlahovic e Di Maria, oltre agli indisponibili Chiesa, Bonucci e Rabiot. Kean e Milik davanti, ma l’approccio migliore ce l’hanno gli ospiti, che nel primo quarto d’ora hanno due ottime occasioni da dentro l’area di rigore. Attento Szczesny su Duda, su Depaoli il portiere polacco è battuto ma la palla esce di pochissimo. Un po’ a rilento, la Juventus riesce a prendere il centro del ring, ma nel primo tempo è davvero pericolosa solo con due punizioni dal limite. Cuadrado calcia alto, Danilo colpisce la traversa con deviazione di un difensore. Il secondo tempo inizia sempre a ritmo basso, ma la Juve trova una grande azione palla a terra, con Locatelli che tra le linee riceve e pesca Kean in area, freddissimo davanti a Montipò. Allegri fa entrare i big per l’ultima mezz’ora per gestire, ma non la chiude (errore clamoroso di Bremer sotto porta) e nel finale rischia qualcosa. Szczesny deve uscire a fermare Lasagna e allungarsi un tiro insidiosissimo di Terracciano, per blindare i tre punti.

JUVENTUS-VERONA 1-0 – 55′ Kean

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 71, Lazio 52, Inter 50*, Milan 48, Atalanta 48*, Roma 47, Juventus 44**, Fiorentina 40*, Udinese 38, Bologna 37, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Verona 19*, Sampdoria 15, Cremonese 13*

*una partita in più

** 15 punti di penalizzazione