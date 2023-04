Pioli ci crede e avvisa il Napoli ed Ibra: il doppio annuncio in conferenza

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match di campionato contro gli azzurri di Luciano Spalletti

E’ vigilia di campionato per il Milan, che domani farà visita al Napoli di Spalletti. Stefano Pioli per l’occasione dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimović, Pierre Kalulu e Junior Messias.

Per la sfida contro gli azzurri, il tecnico di Parma pensa a tornare all’antico, con Davide Calabria che sostituirà il difensore francese. La conferma è arrivata direttamente in conferenza stampa: “C’è questa ipotesi anche se noi non abbiamo mai parlato di difesa a tre o a quattro. Se giochiamo da Milan possiamo vincere“.

Pioli dunque ci crede ed è pronto ad affidarsi ai suoi uomini, quelli di fiducia, con cui ha conquistato lo Scudetto. La difesa, davanti a Maignan, sarà così quella formata da Kjaer (più di Thiaw) al fianco di Tomori. Sugli esterni il capitano e Theo Hernandez. A centrocampo si va verso le indiscrezioni di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa su Calciomercato.it, con la presenza in contemporanea di Krunic, Tonali e Bennacer. In avanti Leao e Giroud non si toccano. Si giocano una maglia, per l’ultimo posto sull’esterno, Diaz e Saelemaekers, con lo spagnolo che in questo momento appare in vantaggio.

Il Milan è dunque pronto a stupire e Stefano Pioli ci crede per davvero. Guarda al futuro con ottimismo e sogna in grande: “Saranno due mesi decisivi e noi dobbiamo fare ancora tanto. Ho un gruppo coeso e responsabile che conosce i propri valori; ho detto ai ragazzi che non è cambiato nulla, rispetto allo scorso anno. Nessuno credeva in noi prima dello Scudetto e così è adesso. In pochi credono che riusciremo a battere il Napoli. La stagione può essere positiva o negativa, ma anche gloriosa. Speriamo di giocare cinque partite di Champions. La coppa, d’altronde, è un’altra storia e i punti non conteranno”.

Milan, futuro Ibra e Vranckx: le dichiarazioni di Pioli

Nel corso della conferenza stampa si è guardato anche al futuro, parlando di due calciatori in bilico.

Attenzioni puntate su Zlatan Ibrahimović e il messaggio di Pioli è chiaro: “Io sono il primo tifoso di Ibra per quello che ha fatto per questa squadra. E’ troppo riduttivo però dire che è cresciuta solo per lui. I ragazzi sono migliorati, facendo esperienze positive e negative. La squadra può giocare bene senza Zlatan“. Un Milan, dunque, che sembra poter fare a meno dell’esperienza di Ibrahimovic ma per capire quale sarà il suo futuro bisognerà attendere il termine della stagione.

Difficile capire, infine, dove giocherà Vranckx. Il centrocampista, arrivato in prestito con diritto di riscatto, continua ad essere apprezzato dalla dirigenza, pronta a chiedere uno sconto al Wolfsburg, ma per Pioli non è ancora pronto: “E’ un giocatore forte, giovane e di prospettiva. Sta facendo bene in allenamento ma non è sufficiente fare bene per giocare, bisogna fare meglio. Lui sta facendo di tutto per convincermi ma come gli altri suoi compagni”.