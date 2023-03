Una stagione sulle montagne russe, ma ora all’Inter serve il vero Barella. E occhio al futuro

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, deve trascinare i nerazzurri in questo finale di stagione: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, nonostante abbia già portato un trofeo in bacheca con la vittoria in Supercoppa italiana contro il Milan di Stefano Pioli, non è stata sicuramente delle più positive, in particolare nel campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri infatti, con la sconfitta interna contro la Juventus di Allegri, hanno collezionato la nona disfatta stagionale nel massimo torneo tricolore in una gara dove Nicolò Barella, centrocampista anche della Nazionale italiana di Roberto Mancini, non ha brillato ed è uscito anche in maniera molto polemica dal campo al momento della sostituzione. Un’annata molto travagliata dal punto di vista disciplinare per Barella che più volte è stato inquadrato dalle telecamere mentre sbracciava e se la prendeva con i compagni di squadra, iconico il battibecco a Genova contro la Sampdoria con Romelu Lukaku. Un nervosismo, forse eccessivo, che non è stato particolarmente apprezzato neanche dai tifosi a differenza dalle reti messe a segno da Barella in campionato, già cinque, e dagli assist forniti ai compagni di squadra, ben sette con undici gare ancora da giocare.

Inter, Barella fra gioie e dolori e occhio all’estate di calciomercato

Più volte Barella è apparso abbastanza contrariato del gioco dei compagni di squadra e forse, ma qui entriamo nel campo delle ipotesi, anche della gestione tecnica. Il centrocampista dell’Inter, che si è legato con un importante rinnovo del contratto molto di recente alla Beneamata, ha una valutazione in sede di calciomercato di almeno 70 milioni di euro ed è un perno fondamentale della linea mediana dei nerazzurri, soprattutto per questo ultimo, fondamentale, atto di stagione.

Sullo sfondo ci sono gli interessi di diversi top club europei, fra i quali spicca senza dubbio il Liverpool. I Reds, che lo scorso anno hanno eliminato l’Inter agli ottavi di Champions League, potrebbero pensare proprio all’ex giocatore del Cagliari per rinforzare il centrocampo. In ogni caso, vista anche la situazione in bilico di Brozovic, soltanto uno dei due lascerebbe l’Inter nella prossima estate.