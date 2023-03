Svolta Inter, il Chelsea blocca il ritorno del bomber

Mossa inattesa dei ‘Blues’ nei confronti dell’attaccante finito ai margini del club negli ultimi tempi

Potrebbe spalancarsi una vera e propria autostrada davanti all’Inter in vista del prossimo calciomercato. In attesa di scoprire quali saranno le mosse del club nerazzurro nel reparto avanzato, i dirigenti nelle ultime settimane hanno sondato il terreno per un paio di profili a condizioni vantaggiose.

Tra questi l’Inter ha valutato il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti fortemente voluto da Tuchel al Chelsea e finito ai margini del progetto con l’arrivo di Potter in panchina. Sbarcato a Londra la scorsa estate a seguito di un’operazione da 12 milioni di euro con il Barcellona, l’attaccante gabonese era stato vicino al ritorno i blaugrana proprio lo scorso gennaio dietro la corte serrata di Xavi che lo avrebbe riaccolto volentieri.

I contatti portati avanti dal club di Joan Laporta con una certa insistenza con il calciatore per convincerlo a lasciare i ‘Blues’, avrebbero però infastidito non poco il Chelsea. Per questa ragione, come riportato nelle ultime ore fonti autorevoli come ‘Daily Mail’ e ‘The Sun’, la società di Todd Boehly avrebbe deciso di mettere un veto al ritorno di Aubameyang in Catalogna la prossima estate per evidenziare il proprio disappunto verso l’atteggiamento mostrato dal Barcellona.

Calciomercato Inter, via libera per Aubameyang: apertura del Chelsea

Il blocco istituito dal Chelsea nei confronti del Barcellona, allo stesso tempo, potrebbe favorire l’inserimento dell’Inter per il centravanti classe 1989.

Il club nerazzurro segue Aubameyang da tempo, ma prima dovrà decidere se rinnovare o meno il prestito di Romelu Lukaku per un’altra stagione. In ogni caso i rapporti tra Inter e Chelsea rimangono ottimi, per cui l’impressione è che almeno uno tra i due bomber di proprietà degli inglesi potrebbe ritrovarsi a Milano per guidare l’attacco interista.

Per quanto riguarda Aubameyang, anche la volontà del calciatore riflette il desiderio di lasciare Londra al più presto e ritrovare altrove lo spazio ricercato. A fronte di un contratto con scadenza nel giugno 2024, il Chelsea non dovrebbe rendere così complicata la cessione l’ex attaccante di Arsenal e Borussia Dortmund.