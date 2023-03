Scaricato da Allegri, arriva l’ok della Juventus al suo addio

Stagione deludente rispetto alle attese, soprattutto quelle di Allegri poi il primo a scaricarlo. Il suo futuro potrebbe essere nella Liga

L’addio alla Juventus è praticamente scontato. La sua stagione, fin qui, è stata del tutto negativa. Possiamo dire anche fallimentare, in rapporto alle attese. Attese innanzitutto di Allegri, il primo a ‘scaricarlo’. Parliamo di Leandro Paredes, uno di quelli destinati a salutare i bianconeri a prescindere da come finirà la stagione e cosa accadrà ai bianconeri tra processi e possibili sanzioni. Tra tutte, l’esclusione dalle coppe europee, Champions inclusa.

L’argentino ex Roma è approdato a Torino l’estate scorsa in prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento dei quarti di Champions e al raggiungimento di una determinata percentuale di presenze. La prima condizione è già decaduta, la seconda decadrà. Il club targato Exor potrebbe riscattarlo per circa 22 milioni, cosa che ovviamente non farà rispedendo il calciatore al Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, Paredes all’Atletico: c’è già il sì di Simeone

Il futuro del 28enne, però, difficilmente sarà a Parigi. Il Ds Campos sarebbe già al lavoro per piazzarlo altrove, stavolta a titolo definitivo visto che il contratto scade a giugno 2024. A tal proposito, ‘Elgoldigital’ parla di probabile approdo a Madrid, sponda Atletico.

Il Psg lo avrebbe già proposto ai ‘Colchoneros’, intenzionati ad andare avanti con Diego Simeone. Proprio il ‘Cholo’, secondo la medesima fonte, pare abbia dato il suo assenso all’arrivo del connazionale, giocatore che nei suoi piani potrebbe far compiere un salto di qualità al suo centrocampo.