Roma-Feyenoord, biglietti ai tifosi olandesi: decisione presa

Preoccupazione per la gara di Europa League tra Roma e Feyenoord: decisione presa in merito alla vendita dei biglietti ai tifosi olandesi

Il ritorno dei tifosi del Feyenoord a Roma spaventa e non poco la politica italiana. La sfida dell’Olimpico si avvicina visto che la gara del match di Europa League si giocherà il 20 aprile (l’andata sarà 7 giorni prima a Rotterdam).

A quanto si apprende però il settore ospiti dello stadio Olimpico verrà chiuso e la trasferta ai tifosi olandesi vietata. Sono ancora freschi i ricordi dei danni da parte degli ultras del club di Rotterdam che nel 2015, in occasione di una trasferta a Roma in Europa League, misero a ferro e fuoco la città effettuando ingenti danni a numerosi monumenti, tra cui la Barcaccia. E ci sono poi altri segnali preoccupanti, tra cui l’amicizia tra i supporters olandesi e quelli del Napoli, questi ultimi rivali dei romanisti.

Per questo motivo, sottolinea ‘Ansa’, il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, ha convocato per domani una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica all’esito della quale, in vista della partita Roma-Feyenoord, formalizzerà la decisione di chiudere il settore ospiti dello stadio Olimpico e di vietare la vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda. Una decisione presa a seguito del parere del Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive.