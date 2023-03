Poker da oltre cento milioni: Napoli-Milan è già iniziata sul mercato

Tre giocatori della Serie A e uno della Bundesliga accendono la sfida tra azzurri e rossoneri, che nel mese di aprile si incontreranno per ben tre volte tra campionato e Champions

Napoli e Milan si incontreranno tre volte nel mese di aprile. Il trittico partirà domenica al ‘Maradona’, partita cruciale più per i rossoneri di Pioli in chiave corsa Champions. Per gli azzurri di Spalletti, ormai davvero a un passo dallo Scudetto visti i diciannove punti di vantaggio sulla Lazio seconda, un aperitivo importante in ottica doppio match con in palio la semifinale di Champions League: l’andata il 12 aprile al ‘Meazza’, il ritorno a Napoli il 19. In attesa della tripla, la sfida tra i due club è già scattata sul calciomercato.

Napoli contro Milan per almeno quattro nomi. Un poker di calciatori il cui valore supera i 100 milioni di euro. Circa 115 milioni di euro complessivi. Tre di questi, come riporta ‘Tuttosport’, giocano nel nostro campionato di Serie A: parliamo di Baldanzi dell’Empoli, valutazione sui 20 milioni; Lauriente del Sassuolo, che ha una valutazione simile; infine lui, Hojlund rivelazione dell’Atalanta e obiettivo pure della Juventus. Il talento austriaco costa non meno di 45 milioni.

È Napoli-Milan anche per Szoboszlai

Napoli-Milan sul mercato non solo per i giocatori che giocano in Italia, ma anche per quelli che sono all’estero. Uno su tutti: Dominik Szoboszlai, fantasista ungherese attualmente in Bundesliga con la maglia del Lipsia.

Szoboszlai è un talento straordinario, uno dei più importanti a livello internazionale tra i classe 2000. Azzurri e rossoneri lo seguono con attenzione fin dai tempi del Salisburgo, quando costava circa la metà rispetto ad ora. Oggi, infatti, per il suo cartellino ci vorrebbero sui 30 milioni di euro.