Non solo Calhanoglu e Skriniar: Inzaghi annuncia il terzo assente

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina sul (quasi) certo terzo assente

L’Inter sta ultimando i preparativi sui campetti d’allenamento di Appiano Gentile per la sfida di domani pomeriggio, 1 aprile, sul manto erboso di San Siro contro l’ostica formazione della Fiorentina di Vincenzo Italiano, galvanizzata dagli ultimi risultati positivi maturati in campionato.

Per l’occasione, il tecnico Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni utili a comprendere soprattutto l’entità del match e le valutazioni fatte dallo staff nerazzurro in relazione a tre assenze complessive in organico.

“Arriviamo con la voglia di fare una buona partita, davanti al nostro pubblico“, ha aperto il tecnico con determinazione. “Affronteremo una squadra in forma e molto motivata a fare risultato, reduce da un cammino positivo anche in Europa e Coppa Italia. I loro giocatori funzionano bene in ogni posizione del campo, servirà fare un passo in più verso i compagni con la consapevolezza che l’avversario è molto forte“, ha poi aggiunto Inzaghi.

Lukaku famelico, anche Dimarco out: l’analisi di Inzaghi

“Senz’altro potremo contare su un Lukaku in forma. Ha segnato diversi gol con la maglia della Nazionale e siamo molto contenti per questo. Abbiamo anche recuperato Dzeko, questo mi da molta fiducia“, ha commentato Inzaghi senza trattenere la convinzione di poter schierare l’attacco perfetto.

La sua analisi, però, trova appiglio soprattutto nelle tre importanti assenze in occasione del delicato incontro di campionato con la Fiorentina. Non soltanto Calhanoglu, fermo per un acciacco muscolare riscontrato nell’ultimo impegno con la Nazionale turca, ma anche Skriniar ancora fermo ai box per i fastidi alla schiena. “Giocando tante partite ravvicinate si corre sempre il rischio di infortuni. Non possiamo guardarci indietro. Oltre loro due potrebbe non esserci neanche Dimarco. Tutti loro sono molto importanti, noi però pensiamo alla partita. Li monitoriamo con costanza e speriamo di recuperarli presto. Da Brozovic ad Asllani, avremo bisogno di tutti“, ha poi concluso Inzaghi.