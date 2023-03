Juve, chiesta la revoca dello Scudetto: “Come Calciopoli”

Nella giornata odierna è stato presentato un ricorso ufficiale al Tar Lazio per chiedere la revoca e riassegnazione dello scudetto 2018/19

Come un fulmine a ciel sereno, pochi minuti fa si è diffusa la notizia del ricorso presentato ufficialmente presso il Tar Lazio dall’Associazione Club Napoli Maradona e dal Codacons per chiedere la revoca dello scudetto 2018/19 conquistato dalla Juventus e la successiva riassegnazione al Napoli.

Per discutere le ragioni del ricorso, l’avvocato Enrico Lubrano – membro della difesa delle associazioni che hanno presentato il ricorso al Tar Lazio e un intervento ‘ad opponendum’ al Collegio di Garanzia dello Sport – è intervenuto in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play: “Se tu hai alterato la regolarità di un campionato che hai vinto sul campo, lo scudetto ti dev’essere revocato, così com’è stato ai tempi di Calciopoli. Dev’essere revocato alla Juventus e assegnato a chi è arrivato secondo, cioè al Napoli. Questo è il contenuto del ricorso che fa riferimento a principi esterni al diritto sportivo”.

Sulla posizione del Napoli in questa vicenda, l’avvocato ha chiarito: “Il Napoli è a conoscenza del ricorso, è fuori da questa vicenda, ma come tutti è a conoscenza. Credo sia stato fisiologico, la società si occupa di vincere lo scudetto sul campo e speriamo si verifichi a breve. Lo scudetto come patrimonio storico appartiene al pubblico, è fisiologico che su questa vicenda si siano mossi un’associazione dei tifosi e il Codacons. Parliamo di principi base, lo dice la corte federale d’appello. Hai alterato la regolarità del campionato, ti revoco lo scudetto 2018/19 visto che è stato alterato”.