I processi incidono sul campionato: slitta la data della fine

Situazione tutt’altro che tranquilla in Italia: la situazione della Reggina, infatti, rischia di far slittare l’inizio dei play-off di Serie B

Nelle scorse ore, la Reggina è stata deferita per via del mancato pagamento dell’Irpef e di quello di alcuni stipendi alla scadenza del 16 febbraio. Il club rischia una penalizzazione, possono slittare i play-off.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, dalla data del deferimento c’è un mese di tempo per il processo di primo grado al Tribunale Federale. La decisione del Tfn è attesa per metà aprile, con la Reggina che rischia fortemente di vedersi inflitta una penalizzazione in classifica.

Il club, a sua volta, potrà ricorrere alla Corte d’appello ed eventualmente al Collegio di Garanzia del CONI. Un percorso lungo e che, giocoforza, andrebbe ad ostacolare il regolare svolgimento dei play-off (la Reggina attualmente vi parteciperebbe essendo settima in classifica), almeno per quanto concerne l’inizio.

Serie B, caos Reggina: rischiano di slittare i play-off

Da calendario, i play-off inizieranno il prossimo 29 maggio, dieci giorni dopo la fine della regular season. Un programma che, però, rischia fortemente di cambiare.

In particolar modo, il rischio è che per la data del 29 maggio non si sia arrivati ancora alla sentenza definitiva, facendo così slittare l’inizio degli spareggi promozione dato che l’eventuale penalizzazione potrebbe incidere sul roster di squadre che vi prenderanno parte.