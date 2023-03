Accordo UFFICIALE: ha firmato prima di Benfica-Inter

A pochi giorni dal match di Champions League tra Benfica ed Inter, è arrivata la tanto attesa firma del contratto. Accordo raggiunto ufficialmente

Reduce dalla brutta sconfitta ottenuta in campionato contro la Juventus, per l’Inter di Simone Inzaghi i jolly da poter giocare in campionato sono terminati. A caccia di quella continuità di rendimento che fino a questo momento in Serie A si è rivelato un miraggio, Lautaro Martinez e compagni si preparano ad un filotto di gare ufficiali che li proietterà al doppio confronto in Champions League contro il Benfica.

Martedì 11 marzo è in programma l’andata al “Da Luz”, con il ritorno a San Siro che invece si disputerà otto giorni dopo. Il classico punto di non ritorno per Inzaghi, che contro il Benfica vuole replicare quanto successo al cospetto del Porto. Le “Aquile”, però, hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversario. Ancora imbattuti nel proprio cammino in Champions, i lusitani recano l’impronta di gioco di Roger Schmidt. Il tecnico del Benfica è riuscita a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, portandola a dominare il campionato portoghese a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in Champions League.

Benfica, adesso è ufficiale: Schmidt rinnova fino al 2026

La magnifica stagione del Benfica sta premiando in maniera tangibile il grande lavoro portato avanti da Roger Schmidt, premiato dal suo club con il rinnovo del contratto fino al 2026. Non serpeggiavano particolari dubbi a riguardo: le trattative procedevano spedite da diverse settimane, e si stava aspettando soltanto il momento propizio per ufficializzare la fumata bianca.

Poco prima di un vero e proprio tour de force, con uno stringato comunicato apparso sui propri profili social, il club lusitano ha annunciato il nuovo accordo con il proprio allenatore.

Schmidt ha apposto la sua firma sul suo nuovo contratto con il Benfica, dalla durata triennale. Un ottimo biglietto da visita con il quale affrontare al meglio un’ultima parte di stagione in cui David Neres e compagni intendono continuare a stupire.