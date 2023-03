Abraham via da Roma, ma resta in Serie A

Abraham potrebbe lasciare la Roma restando in Serie A: l’indiscrezione di mercato e tutti i dettagli sull’inglese

Tiene sempre banco in casa Roma anche il futuro di Tammy Abraham. Nelle ultime settimane, infatti, si sta parlando anche del possibile addio dell’attaccante inglese.

A ‘FourFourTwo’, l’ex Chelsea non ha escluso un possibile ritorno in Inghilterra e ai ‘Blues’: “Nel calcio mai dire mai. In questo momento la mia attenzione è rivolta alla Roma: vogliamo finire al meglio la stagione. Non ho ancora iniziato a pensare ad altro oltre ad essere qui e fare del mio meglio. Non direi che ci sono questioni in sospeso in Inghilterra, non ho fretta. Il calcio non ha luogo, può essere ovunque. Forse resterò alla Roma per i prossimi dieci anni, o forse no. Non si sa mai cosa c’è dietro l’angolo”. C’è incertezza anche sul futuro dell’inglese e, oltre alla Premier League, nelle ultime ore si sta addirittura parlando del possibile interessamento di una big di Serie A.

Calciomercato Milan, occhi anche su Abraham

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, il Milan starebbe monitorando da vicino la situazione di Abraham.

Ci sarebbe anche l’inglese sulla lista di Maldini e Massara per rinforzare l’attacco post Ibra e Giroud. Contestualmente i rossoneri, insoddisfatti di Origi, avrebbero già messo il giocatore sul mercato e sono intenzionati ad ascoltare offerte per l’ex Liverpool a partire dalla prossima estate. Il belga ha ampiamente deluso le aspettative e il Milan potrebbe presto virare su Abraham. Staremo a vedere.