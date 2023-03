Maxi plusvalenza Milan: via libera alla cessione di Maignan

Il portiere francese si è messo particolarmente in mostra durante l’ultima sosta con la maglia della nazionale transalpina

Rientrato a fine febbraio dopo il lunghissimo stop causato da un fastidioso problema al polpaccio, Mike Maignan si è subito ripreso la leadership del suo Milan. L’estremo difensore francese ha spazzato via le insicurezze che si erano create nell’ultimo periodo nella retroguardia rossonera, risultando decisivo soprattutto nel ritorno di Champions League con il Tottenham.

Negli ultimi giorni, però, il nome dell’ex portiere del Lille ha fatto il giro del mondo per una parata sensazionale realizzata con la maglia della Nazionale Francese nei minuti finali del match vinto lo scorso lunedì contro l’Irlanda. Un intervento da urlo che ha evidenziato i riflessi e le capacità atletiche di uno dei migliori interpreti del ruolo in circolazione, e che difatti ha segnato il definitivo passaggio di consegne da Lloris al milanista.

I tifosi francesi e non solo sono ora pazzi di Maignan, visto che anche in Europa diversi top club si sono finalmente accorti delle qualità del classe 1995. Arrivato nell’estate 2021 quasi in sordina per rimpiazzare l’addio scottante di Gigio Donnarumma a costo zero, il francese in pochissimo tempo non solo non ha fatto rimpiangere il collega italiano, ma ha letteralmente conquistato il popolo rossonero diventando un idolo indiscusso e leader dello spogliatoio.

Calciomercato Milan, la scelta su Maignan: via per 80 milioni

Reduce dalla super prestazione con la Francia, Mike Maignan è stato il protagonista del sondaggio di questa mattina sui canali di Calciomercato.it.

Alla luce dei numerosi top club europei stregati dalle sue parate, è stato chiesto ai tifosi rossoneri a quale cifra sarebbero disposti oggi a cedere Maignan sul mercato. Per il 39% degli utenti del nostro canale Telegram, il Milan dovrebbe aprire ad un addio a titolo definitivo dell’estremo difensore francese solamente a fronte di una mega proposta da almeno 80 milioni di euro, ad evidenziare lo status raggiunto a livello mondiale. Per il 24% potrebbe bastare un’offerta da 60 milioni di euro, mentre il 21% ha indicato 70 milioni come prezzo base. Solamente il 16%, infine, ha votato l’opzione più bassa da 50 milioni per il cartellino dell’ex Lille.