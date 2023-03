Inchiesta Juventus, la ‘sentenza’ è definitiva: “Una farsa”

Nelle ultime ore continuano a far discutere le varie problematiche giudiziarie che coinvolgono direttamente la Juventus: annuncio in diretta

Si attendeva con ansia lo scorso lunedì 27 marzo, giorno in cui è andata in scena l’udienza preliminare relativa all’Inchiesta Prisma. Un appuntamento molto importante per la Juventus, che è stata citata in giudizio come responsabile civile al fine di chiedere i danni per i fatti commessi dai precedenti amministratori e dirigenti.

Una nuova udienza, inoltre, è stata fissata per il prossimo 10 maggio e per questa data è stato rinviato il giudizio sulla questione della competenza territoriale. È una situazione sicuramente abbastanza delicata, che si aggiunge al processo plusvalenze. A questo proposito, il 19 aprile sarà un’altra giornata estremamente significativa per il club di Exor, dato che il Collegio di Garanzia del CONI emetterà la sentenza definitiva sul ricorso della ‘Vecchia Signora’ contro i quindici punti di penalizzazione. In tal senso, sta aumentando l’ottimismo, con la Juventus che crede di poter annullare il verdetto in questione.

E se così fosse, ciò aiuterebbe Massimiliano Allegri e i suoi a raggiungere più facilmente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Anche se, ovviamente, è ancora tutto da vedere. Quest’oggi, ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, ha detto la sua sullo spinoso argomento il giornalista Giovanni Capuano, senza troppi giri di parole: “C’è qualcuno che si è sorpreso che lunedì mattina non ci sia stata una sentenza, che non sia stata presa una decisione sul rinvio a giudizio. E invece è successo quello che doveva accadere, secondo i procedimenti consueti“.

Juventus, Capuano a Tv Play: “La riapertura del primo filone è stata una farsa”

Il collega aggiunge: “Dobbiamo avere in testa due paletti. Tutta l’inchiesta Prisma è tecnica e la verità verrà fuori tra qualche anno, in base al lavoro della Procura di Torino. La riapertura del primo filone, secondo me, è stata una farsa. Vedremo come andrà il filone due della manovra stipendi“.

Infine, Capuano si sofferma sul terzo filone, quello delle partnership con le altre squadre: “Da quello che ho letto sulle carte, per adesso, parliamo solo di semplici alleanze di mercato. Se saranno rilevate irregolarità, allora ci saranno punizioni. Ma qui attualmente il problema ha a che fare con l’intera sistema e servirebbe fare una riflessione“.