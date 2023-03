Il “furto” è doppio: cresce la tensione in vista di Napoli-Milan

Prima si affronteranno in campionato, domenica prossima, poi la grande attesa è rivolta al doppio confronto di Champions League per Milan e Napoli

Il big match della ventottesima giornata del campionato di Serie A, vedrà di fronte il Napoli capolista di Luciano Spalletti ospiterà il Milan, campione d’Italia in carica, di Stefano Pioli.

E sarà solo il primo dei tre confronti nel prossimo mese di aprile tra le due squadre, pronte a fronteggiarsi anche nei quarti di finale della Champions League per giocarsi, poi, l’approdo all’ultimo atto della manifestazione europea contro la vincente di Benfica-Inter. Dunque, quello di domenica sarà un antipasto, vista anche la situazione in classifica: il Napoli di Luciano Spalletti attende solo la matematica per festeggiare il terzo titolo della storia. Di contro, il Milan di Stefano Pioli, che si vedrà scucire lo Scudetto dalle maglie, deve difendere con le unghie e con i denti il quarto posto in classifica dall’assalto di Roma, Atalanta e Juventus.

Ma in vista della Champions League, c’è una questione che sta agitando, e non poco, le due tifoserie, in questo caso unite contro le decisioni delle società. Stiamo parlando del caro biglietti, con i prezzi dei biglietti, da oggi in vendita, che sono arrivati alle stelle. Basti pensare al costo di una curva, pari a 90 euro. Una cifra decisamente importante. “È vero che i rossoneri hanno fatto gli stessi prezzi, ma non è che se uno fa un furto poi devi farlo anche tu (ride, ndr) – le parole del direttore di ‘Telelombardia’, Fabio Ravezzani, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo – Capisco le necessità del Napoli, il mercato viene fatto anche dalle richieste. Sarebbe bello, però, se un presidente italiano avesse un po’ più a cuore i settori popolari. Non credo che il destino del Napoli dipenda da quei 200mila euro in più, guadagnati tirando sul prezzo dei settori popolari”.

“È un brutto gesto”: Ravezzani in tackle su Napoli-Milan

Continua Ravezzani: “È un brutto gesto tagliare quel gruppo di persone che non potrà permettersi un posto allo stadio. A Milano ci sono proprietà straniere che nulla sanno del territorio, avrebbe fatto meno scalpore”. Il discorso, poi, si allarga al campionato: “Quest’anno il Napoli è stato più bravo di tutti, approfittando dei passi falsi di Milan, Inter e Juventus sul mercato. I valori sono nettamente a favore degli azzurri, ma guai a sottovalutare i rossoneri, il Napoli è pur sempre uscito in Coppa Italia contro la Cremonese“. Infine, postilla sul futuro dei ‘milanesi’ Simone Inzaghi e Stefano Pioli: “Inzaghi non piace più del tutto alla piazza. C’è un problema ambientale e andrà via in ogni caso. Pioli, invece, resterà, non credo in ribaltoni”.