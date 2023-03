Dumfries via, Dzeko ‘consegna’ il sostituto all’Inter

Denzel Dumfries verso la cessione e l’Inter va a caccia del sostituto: il nuovo esterno lo ‘porta’ Edin Dzeko

Un addio che sembra già scritto con l’attesa per l’offerta giusta e la caccia al sostituto che si può dire già partita. Denzel Dumfries sembra destinato a lasciare l’Inter a fine stagione.

Questione di bilanci da mettere in ordine, ma anche di interessi che perdurano da mesi. L’esterno olandese avrebbe potuto lasciare Milano già quest’estate, poi a gennaio, ma in entrambi i casi la decisione finale ha portato alla conferma. Così, salvo sorprese, non sarà al termine di questa stagione perché l’ex Psv continua ad essere molto richiesto e perché tra i calciatori con mercato è quello più sacrificabile.

Ecco allora che, davanti all’offerta giusta, arriverà anche il via libera alla cessione e a quel punto Marotta e Ausilio dovranno individuare il giusto sostituto. Tra i tanti nomi accostati all’Inter, ce n’è uno che potrebbe iniziare a incuriosire la dirigenza nerazzurra, soprattutto se Dzeko dovesse spendere parole positive sul suo conto.

Calciomercato Inter, Dzeko porta il post Dumfries

L’attaccante bosniaco potrebbe suggerire all’Inter, con la quale sta trattando il rinnovo di contratto, l’acquisto di un suo connazionale che sta ben figurando in questa stagione.

Si tratta di Jusuf Gazibegovic, 23 anni, esterno destro capace di giocare anche sul versante opposto. Di proprietà dello Sturm Graz, è anche nel giro della Nazionale maggiore della Bosnia con la quale ha giocato gli ultimi due incontri, anche se schierato a sinistra. Il terzino si è messo in mostra con la squadra austriaca ed ha attirato l’attenzione di diversi club, soprattutto della Bundesliga.

Il suo nome potrebbe però diventare un obiettivo anche per l’Inter che è alla ricerca di un esterno destro e che non disdegnerebbe un calciatore in grado di disimpegnarsi in più ruoli. A vantaggio di Gazibegovic ci sono diversi fattori: l’età, il costo non eccessivo nonostante il contratto in scadenza nel 2026 e la possibilità di giocare sia in una difesa a quattro che da esterno (destro e sinistro) a tutta fascia con uno schieramento a tre. Insomma, un profilo che sarebbe adattabile anche in caso di cambio in panchina e novità dal punto di vista tattico. Con uno sponsor di eccezione: Dzeko.