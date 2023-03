Rinnovo in stallo, il Milan trema: “Se ne parla a fine stagione”

Le dichiarazioni del giornalista Galetti in relazione allo stato del rinnovo del fuoriclasse portoghese in rossonero, poi il punto della situazione su Conte

Ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, per conto di ‘calciomercato.it‘, il giornalista Rudy Galetti ha discusso delle grandi difficoltà incontrate finora dal Milan nel tentativo di blindare il proprio fuoriclasse Rafael Leao.

“Allo stato attuale non ci sono sostanziali passi avanti rispetto a quanto raccontato mesi addietro e probabilmente i discorsi riprenderanno a fine stagione. La situazione è in stallo, non ci sono aggiornamenti nel senso che i discorsi non sono progrediti in nessuna direzione: né in positivo, né in negativo. Certo è che più passa il tempo, più le cose si complicano. E questo è applicabile per qualunque squadra. Se ne riparlerà a fine stagione per capire cosa fare, sapendo che gli resterà soltanto un altro anno di contratto“, ha dichiarato Galetti senza mezzi termini.

Non solo Leao, Galetti su Conte: “Farà rientro in Italia”

In continua evoluzione appare anche la vicenda legata alla freschissima uscita di scena di Antonio Conte dai ranghi del Tottenham e il suo plausibile rientro in Italia. Tra chi pensa che possa prendersi un anno sabbatico e chi pensa che possa tornare subito ad allenare in Serie A, Galetti si schiera a metà strada.

“Le uniche opzioni valide per il suo futuro sono quelle di restare vicino alla sua famiglia abbassando le pretese economiche, perché nessuna squadra potrebbe mai garantirgli quanto ha guadagnato finora. L’anno sabbatico resta quindi quella più probabile, anche se qualche occhiolino verso l’Inter c’è sempre stato. Ma sono tutte ipotesi e bisognerà vedere come evolveranno i fatti; Inzaghi ha ancora un anno di contratto e tante cose da chiudere, anche se alla società non è piaciuta in toto la sua stagione“, ha riportato il giornalista.

“Secondo me, comunque, l’opzione di arrivo alla Roma resta la più credibile. In questo bisognerà valutare quali opzioni si presenteranno a Mourinho, se avrà garanzie da parte di Friedkin sulla possibilità di allungare la rosa a sua disposizione. Se ci saranno queste condizioni allora è probabile che resti dov’è“, ha poi concluso Galetti.