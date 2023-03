Milan-Giroud, concluso incontro per il rinnovo | CM.IT

Il club rossonero a lavoro per blindare il suo attaccante. Un nuovo incontro dopo quello di febbraio

Si è tenuto nel primo pomeriggio di oggi un nuovo summit tra l’entourage di Olivier Giroud e la dirigenza del Milan dopo quello di febbraio.

Sul tavolo, chiaramente, il rinnovo dell’attaccante francese. Un incontro che non ha portato ancora alla fumata bianca. Il bomber, leader della squadra di Stefano Pioli, ha un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno. La volontà delle parti è chiara da tempo: vogliono proseguire insieme almeno per un’altra stagione ma c’è ancora una piccola distanza tra le parti, non superiore ai 200-300mila euro. Si sta lavorando per un contratto da 3,7 milioni con i bonus. L’incontrò è stato propedeutico alla firma, per cercare di avvicinare le due posizioni. Dalle parti di Casa Milan filtra ottimismo

Seguiranno aggiornamenti