Juve, nuova firma in diretta: “Potrebbe chiudere qui la carriera”

Il centrocampista serbo entrerà dalla prossima estate nell’ultimo anno di contratto a disposizione con il club

Uno dei principali temi di dibattito in casa Lazio sarà da qui a breve il rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic. Da anni tra i migliori centrocampisti del campionato italiano, infatti, il forte calciatore serbo entrerà nella prossima stagione nell’ultimo anno di contratto a fronte della scadenza del giugno 2024.

Del suo futuro e della stagione della Lazio sino a questo momento ha parlato questo pomeriggio Fernando Orsi nella diretta di Calciomercato.it in onda su TV Play: “Il lavoro di Sarri sta dando frutti importanti, nessuno si aspettava un secondo posto. Quello che deve cambiare è che il tecnico deve dare una mentalità vincente nella continuità. La Lazio quest’anno vince tutti gli scontri diretti perché è una squadra concentrata, mentre con le piccole pecca in presunzione. Deve dare consapevolezza alla squadra che si possano giocare anche le coppe, pure quelle minori. Su questo aspetto deve lavorarci molto, l’eliminazione in Conference League non doveva esserci. Con più concentrazione, la Lazio poteva andare avanti”.

Per quanto riguarda il futuro di Milinkovic-Savic, invece, l’ex portiere non ha escluso un rinnovo a vita in biancoceleste: “Milinkovic-Savic sta molto bene a Roma, potrebbe decidere anche di restare per trovare soddisfazione. Potrebbe aver voglia di andare in palcoscenici più importanti, ma lui a Roma sta benissimo. Potrebbe chiudere alla Lazio la sua carriera”.

Serie A, Orsi esalta il Napoli: “Sta distruggendo il campionato”

In chiusura, Orsi ha commentato anche il percorso delle big in un campionato stradominato dal Napoli.

Così l’ex portiere: “Inzaghi poteva avere 6-7 punti in più, ma la distanza sarebbe stata comunque siderale. Nel Milan nessun nuovo arrivo sta giocando titolare a parte Thiaw, per il resto è la squadra dell’anno scorso, senza Kessie. Ibra e Giroud hanno 80 anni in due, Origi non ha convinto. Pioli qualche scusante ce l’ha, ma per il resto mi aspettavo di più. Inzaghi però è comunque ai quarti di Champions. Il Napoli sta distruggendo il campionato, è come giocare contro Bayern e PSG che non ti danno chance di Scudetto”.