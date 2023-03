“Club forte e rosa importante”: spunta la tripla offerta a Conte

Il vicedirettore di ‘Rai Sport’ è intervenuto a Calciomercato.it in onda sul canale twitch di Tv Play a proposito del futuro dell’ex tecnico del Tottenham

È sempre calciomercato. A maggior ragione se si parla di Antonio Conte, fresco di divorzio ufficiale dal Tottenham e ora quindi libero su piazza, in attesa della chiamata ‘giusta’. Dall’Inter alla Juve passando per la Roma, il vice direttore di ‘Rai Sport’ ha fatto il punto a Calciomercato.it in onda sul canale twitch di Tv Play.

“Col Tottenham era in scadenza ed è andato via di fretta – le parole di Jacopo Volpi – Era stressato sotto tutti i punti di vista. Ha recuperato subito dall’operazione alla cistifellea per tornare in panchina, però questo non gli ha fatto bene. Futuro? Penso che a fargli una proposta possano essere la Juventus, l’Inter e forse anche la Roma qualora Mourinho decidesse di andare via”, ha risposto Volpi che esclude l’anno sabbatico: “Mi sembra che abbia troppa voglia di calcio per fermarsi“. Nonché un ritorno in Nazionale, al posto di Mancini: “Non è un allenatore da nazionale, credo che se un club forte – e con una rosa importante – gli facesse un’offerta, lui si rimetterebbe in gioco”.