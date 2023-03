Chiesa lascia la Juventus: regalo per il nuovo allenatore

Il nuovo Bayern Monaco di Thomas Tuchel presto inizierà a macinare le prime partite, poi in estate sarà tempo di mercato. Mirino anche in Serie A

La sosta per le nazionali ha dato ai club l’ultimissimo break prima della fase più calda e decisiva della stagione, quando verranno emessi i verdetti. C’è anche chi come il Bayern Monaco, ne ha approfittato per cambiare completamente registro.

I bavaresi hanno infatti salutato Julian Nagelsmann per affidarsi alla nuova guida tecnica di Thomas Tuchel, tecnico tedesco che è stato sollevato dall’incarico dal Chelsea all’inizio di questa annata. Un cambio che i bavaresi sperano sia positivo per la fase finale di questa stagione con particolare focus sui quarti di finale di Champions League e sul testa a testa col Borussia Dortmund in Bundesliga. A seguire ci sarà tempo per pensare al calciomercato, con nomi importanti che già circolano intorno alla società teutonica. Da Dembele a Federico Chiesa, il mercato del Bayern potrebbe anche andare ad incrociare i destini della Juventus.

Calciomercato Juventus, prende forma il nuovo Bayern: mirino anche su Chiesa

Da diverse settimane il Barcellona sta lottando per rinnovare il contratto di Ousmane Dembele, che è attualmente nel mirino del Bayern Monaco di Tuchel per il prossimo futuro. L’accordo è in scadenza 2024 e i due insieme fecero bene al Dortmund.

A rivelarlo è ‘Elgoldigital.com’ che si è poi soffermato sugli altri due potenziali colpi dei bavaresi: Mateo Kovacic dal Chelsea e Federico Chiesa dalla Juventus. Per ciò che concerne l’esterno italiano, spesso infortunato ed ancora a caccia della continuità di un tempo, si tratta del caso più articolato. Il prezzo di mercato si aggira sui 50 milioni di euro ma vista la situazione che potrebbero attraversare in bianconero, il giocatore deciderebbe di mettersi in proprio e prendere in considerazione un eventuale cambio di rotta, forzando eventualmente l’addio. Questi potrebbero essere i primi colpi per Tuchel per la prossima annata, col centrocampista croato certamente più accessibile visto il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Chelsea, società dove peraltro i due si sono incrociati.