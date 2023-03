Cambio in arrivo: “Hanno già parlato con Luis Enrique”

Luis Enrique potrebbe essere ad un passo dal ritorno in panchina, contatti avviati per la prossima stagione: “Hanno già parlato”

In Qatar poteva essere il grande Mondiale della Spagna, una delle selezioni più attese per la proposta di gioco offerta, e invece il cammino della ‘Roja’ si è interrotto contro la Cenerentola del torneo: il Marocco di Walid Regragui. A farci le spese è stato il CT iberico Luis Enrique.

Luis Enrique Martinez Garcia, detto Lucho, è entrato nell’Olimpo degli allenatori mondiali con le vittorie ed il gioco del suo Barcellona, come sanno bene i tifosi della Juventus. Da CT della Spagna, poi, ha portato entusiasmo e un calcio iper-propositivo, ma non è riuscito a capitalizzare il lavoro svolto in trofei. Al momento, è uno degli allenatori più ambiti tra quelli senza panchina e la svolta per ritornare all’opera potrebbe essere già arrivata. Il giornalista Javi de la Pena, ai microfoni del ‘Chiringuito’, ha annunciato che un club si è mosso con decisione: “Hanno già parlato con Luis Enrique”. I dettagli.

Guardiola al passo d’addio, il City contatta Luis Enrique: “16 milioni a stagione”

Come successo con il Barcellona, l’erede di Pep Guardiola al Manchester City potrebbe essere proprio Luis Enrique: i contatti con l’ex CT della Spagna sarebbero già stati avviati dalla dirigenza del club inglese.

Javi de la Pena, sempre ai microfoni del ‘Chiringuito’, ha tratteggiato il seguente scenario: “Il City teme che Guardiola lascerà il club al termine della stagione e ha già parlato con Luis Enrique per sostituirlo”. Sarebbe già pronta una grande offerta economica per convincere il tecnico asturiano: “Gli offrirebbero un triennale da 16 milioni di euro a stagione”.

Un’offerta irrinunciabile per prospettive e lato economico. Luis Enrique poi, come detto, conosce perfettamente le idee e le metodologie adottate da Guardiola e ha già dimostrato di poter ereditare una squadra di Pep e portarla a vincere di nuovo. Questa mossa del City, preventiva e volta ad essere pronti per un eventuale addio di Guardiola, complicherebbe notevolmente qualsiasi piano delle italiane per arrivare a Luis Enrique. L’ex CT della Spagna gode di grande stima sia a Milano, sponda Milan, sia a Torino, sponda Juventus. Se le alternative che si presenteranno davanti a Luis Enrique sono le cifre astronomiche dei Citizens, le chances delle italiane di arrivare a lui si ridurrebbero ai minimi termini.