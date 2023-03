“Incontro Marotta-Elkann”: ‘tradimento’ e via libera per il ritorno di Conte

Il futuro di Antonio Conte stravolge la Serie A: dalla Juventus a Inter e Napoli, cambiano tutti i piani

Risoluzione consensuale. Le strade di Antonio Conte e il Tottenham si sono divise domenica sera, una separazione che era nell’aria e che ora è divenuta ufficiale. Sulla panchina degli Spurs fino al termine della stagione ci sarà il vice del tecnico salentino, Cristian Stellini come allenatore capo, affiancato da Ryan Mason, come assistente.

C’è ora legittima curiosità nel capire quel che sarà il destino dell’ex allenatore di Juventus e Inter. Un futuro che, salvo sorprese, sarà nuovamente in Italia, anche se tutto è ancora in divenire. Juventus, Inter, Roma, ma anche Milan: tutte per motivi diversi sono state accostate al tecnico pugliese, anche se di ostacoli per un suo ritorno in Serie A non ne mancano certo.

Anche di questo ha parlato il giornalista Fabio Santini, nel suo intervento a Calciomercato.it su Tv Play. Un intervento che si è soffermato proprio sul futuro di Conte: “L’allenatore è disposto ad abbassare le pretese finanziarie. Non mi risulta che sul punto di andare in Nazionale. La Juventus può essere una pista, anche se il nuovo CDA vuole Zidane che potrebbe ripartire anche dalla B con un contratto da dieci milioni l’anno”. Juve difficile ma di alternative non ne mancano.

Calciomercato, dall’Inter al Napoli: le ipotesi per Conte

Fabio Santini analizza anche le altre possibilità esistenti in Serie A per Antonio Conte, partendo dall’Inter: “Con Marotta non si amano molto, ma è anche vero che Marotta si è incontrato con Elkann e chissà forse potrebbe ripartire dalla Juve”.

Un intreccio di quelli importanti che potrebbe coinvolgere anche il Napoli, secondo il giornalista: “Spalletti piace in Premier, e se De Laurentiis vende Osimhen o Kvaratskhelia, lui non ci vuole stare. Infine la Roma che può chiudere i suoi rapporti con Mourinho che potrebbe tornare all’Inter, con una parte di società che lo vuole”. Conte in giallorosso è possibile perché “Conte è sempre stato innamorato di Roma e della Roma”, ma c’è un’altra possibilità: “L’ipotesi più plausibile, forse, è che Conte si prenda un anno sabbatico”.