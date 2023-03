Contatti per il dopo Inzaghi: ma l’addio costa più di 20 milioni

L’Inter riflette sul dopo Inzaghi, posizione del tecnico a rischio: per la sostituzione però costi elevati per i nerazzurri

Sarà un finale di stagione assai delicato per molte squadre e per molti allenatori. Anche per l’Inter e per Simone Inzaghi, che si gioca una conferma che fino a un po’ di tempo fa appariva scontata e ora lo è decisamente meno. Con il club che pensa già a un possibile sostituto: il nome di cui riferisce il ‘Corriere dello Sport’ è quello di Roberto De Zerbi.

Il quotidiano spiega che ci sarebbero già stati dei contatti con l’ex tecnico del Sassuolo, che in Inghilterra sta facendo molto bene al Brighton, portandolo a competere per un posto in Europa. Per portarlo a Milano, tuttavia, l’Inter dovrebbe sostenere costi piuttosto elevati. Inzaghi ha ancora un anno di contratto fino al 2024, con un ingaggio da 5,5 milioni di euro, più quello del resto del suo staff. Liberarlo costerebbe dunque circa 10 milioni. Per quanto concerne De Zerbi, poi, la clausola per liberarlo dal contratto in essere con il Brighton fino al 2026 consta di un’altra decina di milioni. Anche ammettendo la possibilità di ottenere uno ‘sconto’, un triennale al tecnico costerebbe comunque circa altri 10 milioni, attestando il computo totale tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una spesa per la quale servirebbe l’avallo di Zhang, vista la situazione economica del club non floridissima.

Inter, De Zerbi per il dopo Inzaghi: gli scenari per permanenza o addio dell’attuale tecnico

Inzaghi ha ancora da giocarsi le sue carte, comunque, per tentare di guadagnarsi la conferma ed evitare l’addio. Le richieste della società, da questo punto di vista, sono note.

Innanzitutto, il piazzamento ‘minimo’ in campionato tra le prime quattro. Da affiancare possibilmente ad almeno una semifinale in Champions League e alla vittoria in Coppa Italia. Certo, servirà un’Inter diversa da quella vista nelle ultime settimane, per raggiungere questo tipo di traguardi, anche se nella gara secca spesso Inzaghi ha saputo dire la sua. De Zerbi intanto attende: la sfida nerazzurra e in generale quella in un top club potrebbe stuzzicarlo.