Non ha più fiducia in Allegri: un big lascia la Juve a sorpresa

Al termine della stagione, diversi giocatori potrebbero lasciare la Juventus: decisione già presa, deluso dal club e da Allegri

Il futuro è quanto mai incerto per la Juventus, che potrebbe vedere, tra qualche mese, la propria rosa stravolta. I verdetti della giustizia sportiva nazionale e internazionale potrebbero incidere pesantemente sulle prospettive del club. E ci sarebbe già qualcuno che avrebbe maturato la sua decisione di andare via, vale a dire Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, in questi giorni, in una intervista in Francia a ‘Le Figaro’ ha dichiarato di trovarsi bene in Italia e si è tenuto tutte le porte aperte per il proprio futuro. Ma secondo ‘Elnacional.cat’, la sua intenzione sarebbe quella di rivolgersi verso una nuova avventura. Sarebbe rimasto in particolare deluso dal fatto che al suo arrivo in bianconero gli era stato prospettato un progetto di ampio respiro con una squadra che avrebbe potuto puntare a vincere tutto, Champions League compresa. Ma le cose sono andate diversamente. Non solo. Rabiot non crederebbe più in Massimiliano Allegri e nella sua capacità di condurre la squadra a grandi traguardi. Il tecnico livornese si è affidato al francese dopo che questi aveva vissuto una estate da separato in casa, e Rabiot lo ha ripagato con ben 9 reti in tutte le competizioni. Ma a quanto pare non basterà per la permanenza in bianconero. Dunque, a giugno, addio a parametro zero, esattamente come capitato nel 2019 quando il giocatore lasciò il Psg.

Saluta Allegri e va al top club: Rabiot si offre al presidente

Ora, Rabiot avrebbe già una idea piuttosto chiara di dove proseguire la sua carriera. Ed è sempre il portale catalano a spiegare i suoi progetti.

L’ipotesi di un ritorno al Psg non è da scartare completamente, anche se per ora sarebbe poco più di una suggestione. Ma Rabiot avrebbe già avuto dei colloqui con Florentino Perez per proporsi al Real Madrid. E dalle parti del Santiago Bernabeu, ci starebbero pensando piuttosto seriamente. Pista da seguire con grandissima attenzione nel prossimo futuro, che appare sempre più lontano dai colori bianconeri per il centrocampista.