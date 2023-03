Juve, nuova proposta per Cuadrado: “Contratto 1+1”

Juan Cuadrado, esterno colombiano, è in scadenza di contratto con la Juve alla fine della stagione in corso: le ultime sul futuro

Tornato in pianta stabile nell’undici della Juventus di Massimiliano Allegri, dopo un stop abbastanza lungo per problemi fisici, Juan Cuadrado sta pian piano ritrovando lo smalto dei tempi migliori.

Le sue prestazioni, come quelle di tutta la squadra bianconera, stanno crescendo a vista d’occhio e l’apporto del 34enne colombiano non sta passando inosservato. Tutto questo nonostante un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, un matrimonio, quello con la Juventus, destinato a finire dopo ben otto stagioni. Nell’estate del 2015 arrivò in prestito dal Chelsea per poi non fare più ritorno a Londra, complice anche un non felice ambientamento in Premier League dopo le ottime annate targate Fiorentina.

Lo scorso anno, Cuadrado fece scattare l’opzione unilaterale di rinnovo del contratto per un’ulteriore stagione, creando non poche scintille con l’allora amministratore delegato Maurizio Arrivabene, desideroso, invece, di andare a riformulare l’accordo visto l’alto ingaggio percepito dal calciatore. Questo creò, inevitabilmente, tensione, ma la situazione è stata poi superata, complici anche le dimissioni del dirigente e l’arrivo del nuovo management. In ogni caso, come detto, l’avventura di Cuadrado in bianconero, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra essere arrivata al capolinea. Ma non quella in Serie A.

“Proposta della Roma di Mourinho per Cuadrado”

Chi sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione è la Roma. Nonostante le sirene che arrivano dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, Cuadrado potrebbe essere tentato da una nuova avventura italiana, dopo le annate disputate con la Juve, la Fiorentina, il Lecce e l’Udinese. E l’allenatore giallorosso, che lo ha già avuto alle sue dipendenze al Chelsea, sarebbe ben felice di ritrovarlo nella Capitale, vista la penuria di opzioni sulla fascia destra.

“Mourinho è un grande estimatore di Cuadrado – le parole del giornalista Luca Momblano a ‘Top Planet’ – È un’idea che aveva nutrito già la scorsa estate. Adesso, non so se Mourinho resterà alla Roma, ma se dovesse essere così, Cuadrado potrebbe ricevere una proposta di contratto, magari di un anno più opzione per la stagione successiva, dal club giallorosso. Proposta che, invece, la Juve non farà”. Sono settimane intense, soprattutto per i giocatori che si svincoleranno a giugno.