Flop Pogba, i numeri li danno gli altri: nuovo indizio sull’addio alla Juventus

Calciomercato Juventus, il futuro di Paul Pogba continua a calamitare l’attenzione mediatica. Bookmakers scatenati: cosa sta succedendo.

Si sarebbe dovuta configurare come una nuova luna di miele, ed invece il Pogback fino a questo momento sta letteralmente tradendo le attese, per usare un eufemismo. Falcidiato da continui guai fisici, infatti, Pogba è stato utilizzato da Allegri per soli due scampoli di gara, contro Torino e Roma.

Tutto è partito da quella mancata operazione al menisco, poi effettuata in un secondo momento, che ne ha rallentato in maniera incredibile il ritorno in campo. Le continue ricadute, poi, stanno pesando come una spada di Damocle sul recupero a pieno regime della mezzala transalpina. Diverse settimane sono circolate voci legate ad una possibile rescissione anticipata del contratto.

Rumours seccamente smentiti dai piani alti della Juventus, che intendono continuare a dare fiducia a Pogba. Il “Polpo”, però, è chiamato a fornire risposte importanti a stretto giro di posta. L’obiettivo di quello è quello di poter puntare su di lui almeno per l’ultima parte di stagione, quando i confronti in rapida successione in campionato ed Europa League necessiteranno della classe e della qualità di un Pogba finalmente al 100%. I bookmakers, però, credono che il Pogback possa essere già giunto ai titoli di coda.

Calciomercato Juventus, Pogba via: bookmakers scatenati

Il portale Oddschecker.com, infatti, che fornisce indicazioni relativi a diversi bookmakers, banca nell’opzione “Quick Bet” diverse quote concernenti la nuova possibile destinazione dell’ex United. Se si esclude la permanenza alla Juventus, infatti, l’opzione più caldeggiata è quella che porterebbe ad un Club di Major League Soccer, quotata 6 volte la posta.

Da non cestinare, poi, un ritorno di fiamma di Psg, soprattutto se sulla panchina dei parigini dovesse alla fine sedersi Zinedine Zidane. Il binomio Psg-Zidane è offerto a 8.

Più staccate, invece, le opzioni che portano in Liga. Un eventuale approdo di Pogba al Barcellona o al Real Madrid è infatti quotato 10 volte la posta: si arriva a 12, invece, se si punta sul Bayern Monaco. Affascinante, ma terribilmente difficile, un ritorno del centrocampista della Juve in Premier League. La candidatura del Liverpool, quella più caldeggiata dai bookmakers, è infatti data in listino a 16.