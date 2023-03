Da Candreva a Rabiot e Dimarco: 13 errori arbitrali che incidono sulla classifica di Serie A

Le ultime news Serie A riguardano la ripresa del campionato dopo le Nazionali. Dal gol di Acerbi al rigore su Lazzari: gli episodi che riguardano Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma

Chiusa la parentesi per la Nazionale italiana con la sconfitta contro l’Inghilterra e la vittoria su Malta, inizia la settimana che porta alla 28esima giornata di Serie A. Ci eravamo lasciati con le polemiche dopo il derby d’Italia tra Inter e Juve, solo l’ultima delle partite condizionate da errori arbitrali.

Prendendo in considerazione solo le partite in cui le decisioni errate degli arbitri e del Var hanno concretamente influito sul risultato delle partite delle sei big del campionato italiano, sono emersi tredici episodi che hanno avuto un impatto importante sulla classifica. Calciomercato.it ve li ripropone tutti in ordine cronologico. Si parta da Atalanta-Milan, con la mancata espulsione di Hateboer per la brutta entrata su Leao da parte di Maresca. In Sampdoria-Lazio, invece, Aureliano non concede il rigore per il fallo di Marusic su Quagliarella nemmeno dopo essere stato richiamato a rivedere il contatto al monitor a bordocampo. Nel derby meneghino di andata tra Milan e Inter, Chiffi grazia due volte il già ammonito Theo Hernandez, meritevole di espulsione.

Passando a Lazio-Napoli, Sozza si perde un calcio di rigore per i capitolini per il fallo di Mario Rui su Lazzari. Meno evidente ma comunque punibile con il penalty anche il contatto tra Meret e Kiwior in Napoli-Spezia diretto da Santoro. Si arriva quindi al più clamoroso degli episodi: in Juventus-Salernitana l’arbitro Marcenaro convalida giustamente il gol regolare di Milik, ma il Var glielo fa annullare per un fuorigioco inesistente perché nell’inquadratura si ‘perde’ Candreva. Il Var non interviene invece in Inter-Roma per segnalare a Massa la gomitata di Cristante su Lautaro Martinez al tramonto del primo tempo che avrebbe dovuto portare al cartellino rosso.

Errori arbitrali: episodi pro e contro Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma

Un Valeri troppo frettoloso al monitor in Fiorentina-Inter: vede un solo replay e fischia rigore contro Dimarco, ma non i successivi che gli avrebbero mostrato come il fallo su Bonaventura sia anche da espulsione.

Viola sfavoriti due volte nella trasferta contro il Milan: prima Di Bello non concede il penalty per il fallo di Tomori su Ikone, poi convalida l’autogol di Milenkovic nonostante il fallo di Rebic su Terracciano. Altro errore clamoroso, costato la sospensione a Sacchi, quello in Monza-Inter: l’arbitro fischia prima che il pallone entri sul colpo di testa di Acerbi per un fallo su Izzo che non c’è, rendendo impossibile l’intervento del Var per sanare la svista. Ancora Aureliano protagonista in Lecce-Roma: manca il secondo giallo a Strefezza per l’entrata su Matic. Infine gli ultimi due episodi che vedono coinvolta la Juventus: in casa contro la Sampdoria, a Prontera sfugge il fallo di mano di Rabiot, tanto colpevole da allargare le braccia per scusarsi prima di rendersi conto che il gol è stato convalido ed esultare. Poi in trasferta contro l’Inter né Chiffi né il Var ravvisano un tocco di braccio dello stesso Rabiot e di Vlahovic.