Conte al posto di Mancini, scelta fatta e annuncio in diretta

Il tecnico salentino è fresco di divorzio dal Tottenham. Ieri l’annuncio ufficiale del club inglese, dove era approdato alla fine del 2021

Antonio Conte e il ritorno… Sulla panchina della Nazionale italiana. Naturalmente al posto di un Mancini finito nel mirino della critica, più dei tifosi che dei media per via delle negative prestazioni contro Inghilterra e Malta nonché per alcune (non) convocazioni.

Conte e l’Italia, questo matrimonio non s’ha da fare. Anzi, non si può fare e non si farà: “Sceglierà una squadra di club – ha detto Bruno Gentili a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play – ha bisogno di allenare sempre e in continuazione. Credo che abbia chiuso questa parentesi”. Fresco di divorzio ufficiale col Tottenham, il tecnico salentino ha già guidato la Nazionale per due anni, concludendo il suo operato dopo Euro2016 nel quale la sua squadra si contraddistinse uscendò ai quarti contro la Germania, poi vincitrice di quell’edizione, ai calci di rigore.

Ora regna grande incertezza sul suo futuro, resistono le ‘suggestioni’ con protagoniste le big italiane Inter, Juventus, Milan e Roma. L’ipotesi più plausibile al momento, però, è quella dell’anno sabbatico per restare un po’ più vicino alla famiglia e ritrovare lo smalto perduto a causa anche dell’operazione alla cistifellea. In attesa del ‘progetto’ giusto… Il desiderio massimo di Conte è probabilmente il ritorno alla Juve.