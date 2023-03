Stankovic parla chiaro: “Resto anche in B, ma serve chiarezza”

Sampdoria, parole chiare da parte del tecnico Dejan Stankovic: “Disposto a restare anche in Serie B, ma serve chiarezza”

Arrivato a stagione in corso e chiamato all’impresa di portare la Sampdoria alla salvezza, Dejan Stankovic crede ancora nella possibilità di restare in Serie A.

I blucerchiati, con la vittoria contro il Verona, si sono portati a nove punti di distanza dallo Spezia. Un margine notevole da recuperare visto che mancano 11 giornate alla fine. Il tecnico serbo però ci crede, anche se guarda con consapevolezza a quello che può essere il futuro e allo spettro chiamato Serie B.

In casa doriana però la situazione è critica anche dal punto di vista societario. I problemi legati alla proprietà sono importanti, ma Stankovic, intervistato dal ‘Secolo XIX’, ha parlato chiaro: “Sono disposto a restare anche in B, ma ora nessuno mi può offrire niente. I pensieri sono altri al momento, come salvare la società ed è difficile parlare di una cosa che non so come andrà a finire. La mia disponibilità c’è, ma dovremo avere chiaro come sarà la Samp. Per ora nessuno può progettare. Se ci saranno possibilità vere di rimanere, non mi muovo da qui, sto bene. Se mi chiedete se voglio restare, dico sì. Ma non dipende da me o dai tifosi”.