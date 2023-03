Doppio forfait last minute in Nazionale: è UFFICIALE

Doppia assenza dell’ultimo minuto in Nazionale: il CT deve rinunciare a due elementi importanti, le scelte di formazione

Altra giornata importante nel calendario già fitto di appuntamenti significativi per le qualificazioni ad Euro 2024. L’Italia di Mancini scenderà in campo stasera a Malta per cercare di conquistare i primi punti. Ma nel suo girone, giocherà anche l’Inghilterra, attesa tra poco dal match casalingo con l’Ucraina. Con due brutte notizie per Southgate.

Infatti, non prenderanno parte alla sfida né Phil Foden, né Reece James. Il primo è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico per la risoluzione di una appendicite. L’esterno è ritornato al Chelsea di comune accordo con lo staff della nazionale, per motivi non ben precisati.

Inghilterra-Ucraina, le formazioni ufficiali

Di seguito, le formazioni del match che tra poco prenderà il via a Wembley. Southgate punta su Maddison in attacco, in difesa Chilwell sulla sinistra con Walker che scala a destra.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Maddison. All. Southgate

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Karavaev, Svatok, Matviyenko, Mykolenko; Sudakov, Stepanenko, Zinchenko; Malinovsky, Yaremchuk, Mudryk. All. Rotan