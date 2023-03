Zaniolo destinazione Serie A: il tradimento è dietro l’angolo

Nuovo sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers di esprimere la propria opinione sul futuro di Nicolò Zaniolo

Mentre la Nazionale di Roberto Mancini questa sera affronterà Malta la seconda giornata delle qualificazioni ad Euro 2024, l’uomo del giorno è Nicolò Zaniolo, che non sarà invece del match viste le scelte del ct.

A tal proposito lo stesso commissario tecnico ai microfoni dei canali ufficiali della FIGC sull’ex romanista è stato chiaro: “Adesso non è stato convocato perché aveva giocato veramente poco, ma è sempre nel nostro radar. È un giocatore con grandi qualità”. Sempre in orbita nazionale dunque Zaniolo, che dopo una prima metà complessa di stagione alla Roma, lo scorso inverno è finito al Galatasaray dove sta provando timidamente a rilanciarsi. Proprio il fantasista classe 1999 in un’intervista di stamane a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato anche delle recenti delusioni, della Nazionale ed ovviamente del futuro, non garantendo una permanenza di cinque anni in Turchia.

Calciomercato, sondaggio CM.IT: il futuro italiano di Zaniolo

Proprio le parole di Zaniolo fanno riflettere, visti i tanti spunti forniti, ed conducono soprattutto ad un futuro ancora tutto da scrivere e che non esclude un ritorno in Serie A.

Proprio in merito alla questione sono quindi intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo al destino dell’ex romanista e ad un eventuale rientro in Italia. I tifosi si sono espressi in relazione a quale squadra potrebbe servire di più con il 35,7% che ha optato per il Milan, lì dove peraltro era già stato accostato nel recente passato. Col 32,1% c’è invece l’opzione Juventus, mentre più distanti Inter e Napoli esattamente con la stessa percentuale, ovvero il 16,1%.

Ecco il risultato del sondaggio Twitter di Calciomercato.it: