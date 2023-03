Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 25 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 25 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Il Milan cerca un attaccante per la prossima estate: “Il Diavolo tenta Morata”, si legge sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. I rossoneri devono rinforzarsi in attacco, lo spagnolo è il primo obiettivo. E l’Inter risponde: Aubameyang. Italia: Retegui titolare anche a Malta. De Zerbi esclusivo: “In Inghilterra vado al massimo con il mio calcio, poi si vedrà”. Conti Juve: 333 milioni di indebitamento.

Parla De Laurentiis: “Aurelio denuncia”, così apre la prima pagina del Corriere dello Sport. Lo show del patron del Napoli: “Con altre regole il titolo l’avremmo portato molto prima”. Qualificazioni ad Euro 2024: Lukaku fa tre gol a Ibra Rabiot stende Wijnaldum”. Juve: i conti migliorano ma serve la Champions. Dybala: “Ho pensato a mio padre e ho pianto”.

La Juventus potrebbe cambiare i propri piani dirigenziali a fine stagione, l’apertura di Tuttosport: “Berta-Morata, Atletica Juve”. Il nuovo Ds, la svolta può arrivare da Madrid. Il dirigente nel mirino bianconero, il bomber sogna un ritorno che però è difficile. Panchina del Torino in bilico: “Via Juric? Zanetti in ascesa”. Mancini, a Malta si cambia. E l’Under 21 trova il bomber: doppio Mulattieri, 2-0 in Serbia.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 25 marzo

Mbappe continua a trascinare la Francia, prima doppietta da capitano per il fuoriclasse del PSG contro l’Olanda: “Un capitaine porte-bonheur”, si legge sulla prima pagina de L’Equipe. PSG in ansia: “Skriniar inquiète”, i problemi alla schiena del difensore spaventano i parigini. Sula stampa iberica si da risalto all’impegno della Spagna nelle qualificazioni ad Euro 2024 contro la Norvegia: “Debut a fuego”, grade attesa per la prima da Ct delle ‘Furie Rosse’ di De la Fuente.