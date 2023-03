McTominay e Joselu incantano, ‘manita’ della Svizzera: i risultati delle Qualificazioni Euro 2024

Bene Scozia, Spagna e Svizzera nel sabato delle Qualificazioni agli Europei del 2024; il Galles strappa il pari sul finale contro la Croazia

Venti gol segnati complessivamente nel corso di questo lungo sabato ricco di spunti interessanti e partite piene d’emozioni, valevoli per le Qualificazioni ai prossimi Europei di calcio 2024.

Match senza indugi per la Scozia, appartenente al Gruppo A, con una agevole vittoria ai danni di Cipro grazie alla encomiabile prestazione – con doppietta nei minuti finali – del centrocampista McTominay, di proprietà del Manchester United. Senza infamia e senza lode, invece, la gara dell’1-1 tra Israele e Kosovo nel Gruppo I. Brava la Turchia a ribaltare lo svantaggio iniziale contro l’Armenia, maturato in seguito ad un’autorete del difensore centrale Kabak. 1-2 il punteggio finale e tre punti preziosi nel Gruppo D. Una vera passeggiata per la Svizzera contro la Bielorussia: 71% di possesso palla e ‘manita’ da 0-5 con tripletta di Steffen, in grande spolvero. A segno anche il centrocampista dell’Arsenal, Xhaka.

Buona anche la prestazione della Spagna di de la Fuente contro i nordici di Solbakken, che trova la via della rete con Dani Olmo e la sorpresa Joselu. Quest’ultimo in doppietta alla prima presenza ufficiale con la maglia della propria Nazionale a 32 anni. Norvegia propositiva ma pesa l’assenza di Haaland. Grande sorpresa sul campo di Pojlud per la Croazia dominatrice del match che si fa beffare da Broadhead, per il pareggio in extremis del Galles corsaro sul finale. Tre punti anche per la Romania, 0-2 sull’Andorra.

Qualificazioni Euro 2024, i risultati della prima giornata di sabato 25 marzo

A seguire tutti i risultati delle partite valevoli per la prima giornata della fase a gironi delle Qualificazioni di Euro 2024 di questo sabato.

GRUPPO A

Scozia-Cipro 3-0

Spagna-Norvegia 3-0

GRUPPO D

Armenia-Turchia 1-2

Croazia-Galles 1-1

GRUPPO I

Bielorussia-Svizzera 0-5

Israele-Kosovo 1-1

Andorra-Romani 0-2