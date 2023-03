Malore in campo, perde i sensi durante il match: partita sospesa

Grande paura sul terreno di gioco quando un calciatore si accascia a terra privo di sensi: immediati i soccorsi

Attimi di paura sul terreno di gioco durante l’incontro tra Cordoba e Racing Ferrol, match valido per la Serie C spagnola.

Tutto è accaduto dopo circa dieci minuti di gioco, con il punteggio già sull’1-1: alla rete di De La Menzanara al 6′, ha risposto Willi 3 minuti più tardi. Sembrava una partita destinata a offrire un bello spettacolo agli spettatori presenti sugli spalti ed invece un minuto dopo l’1-1 si è sfiorata la tragedia. Dragisa Gudelj, terzino sinistro serbo che milita nel Cordoba, è caduto improvvisamente a terra privo di sensi. I calciatori presenti sul terreno di gioco hanno subito capito la gravità dell’accaduto, richiamando i sanitari che si sono precipitati a prestare le cure del caso al calciatore.

Immediatamente sono partite le pratiche di rianimazione, durate svariati minuti. In campo è arrivata anche l’ambulanza, con Gudelj che ha ripreso conoscenza prima di essere trasportato in ospedale. Il calciatore ha anche provato a scendere dalla barella e rientrare in campo, una volta ripresi i sensi, ma ovviamente è stato invitato dai medici presenti ad andare in ospedale per accertamenti.

Paura per Gudelj: in ospedale sotto osservazione

Gudelj, fratello del centrocampista del Siviglia, è ora ricoverato in ospedale sotto osservazione, come riferito dal Cordoba che ha aggiornato sulle condizioni di salute del calciatore tramite i propri canali social.

Dopo il malore accorso al terzino serbo, l’arbitro ha deciso di sospendere il match che quindi dovrà ora essere rigiocato. La speranza, ovviamente, è che in campo possa esserci anche Dragisa Gudelj. L’episodio ha riportato alla memoria il malore accusato da Eriksen ad Euro 2020.