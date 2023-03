Lascia il Milan per la Juventus: “Decisivo Allegri”

Il tecnico bianconero potrebbe essere la carta giusta per convincere il direttore sportivo a lasciare il sodalizio rossonero al termine della stagione

Massimiliano Allegri dovrebbe restare alla guida della Juventus anche per la prossima stagione, salvo clamorosi ripensamenti dalla neonata dirigenza bianconera in fase di collaudo. Questo è quanto si apprende con sempre maggiore intensità man mano che ci si avvicina alle fasi conclusive di questa stagione a tinte chiaroscure per la società torinese, macchiata dalla pesantissima penalizzazione di quindici punti nella classifica di Serie A.

La stessa società, però, dovrà ripartire dagli errori commessi dalle gestioni precedenti nel tentativo di migliorare l’andamento complessivo della squadra e potenziare la situazione manageriale ed economica. Consolidando proprio la posizione del nuovo direttore sportivo, di cui il presidente Gianluca Ferrero è ancora a caccia. Sebbene la suggestione Cristiano Giuntoli resti ben accolta nell’ambiente, è inverosimile che la capolista Napoli possa liberarsi di un elemento tanto prezioso e funzionale alla conquista dello Scudetto come il dirigente fiorentino.

Calciomercato Juve, caccia al nuovo ds: Allegri la carta giusta

Dunque lo stesso Allegri potrebbe essere la carta migliore di cui la Juventus avrebbe a disposizione per convincere in via definitiva Frederic Massara a lasciare il Milan e il suo compagno di avventure Paolo Maldini, un anno in anticipo rispetto alla naturale data di scadenza riportata sul contratto in essere con il club rossonero.

A riportare questo intensificarsi di contatti e convinzioni è il giornalista Marcello Chirico con una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter. Tra Allegri e Massara scorre infatti buon sangue, elemento utilissimo in queste delicatissime fase di trattativa tra le parti coinvolte.

“Juventus sempre più convinta di assegnare dalla prossima stagione la direzione sportiva a Massara, che potrebbe lasciare il Milan con un anno di anticipo col via libera del club. Su di lui è forte il pressing dell’amico Allegri, certo di restare ancora sulla panchina“, scrive il giornalista.