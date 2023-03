Juventus, Milinkovic venduto per 40 milioni: “Fatta al 90%”

Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio durante la prossima estate e la Juventus rimane vigile: arriva l’annuncio sul futuro del serbo

Che Milinkovic-Savic sia uno dei migliori giocatori in assoluto che giocano nel nostro campionato non c’è alcun dubbio. Probabilmente parliamo anche del più forte centrocampista, con dei numeri di alto livello ogni anno.

Qui sorge una domanda ben precisa: per quanto ancora potremo ammirare un calciatore del genere in Serie A? Difficile dirlo con certezza, ma aumentano sempre di più le probabilità di una partenza della mezz’ala serba durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Come noto, il suo contratto con la Lazio è in scadenza giugno 2024 e il patron Claudio Lotito si trova in una situazione alquanto complicata da gestire. Questo perché, stando a quanto riferisce ‘Relevo’, Milinkovic e il suo entourage avrebbero deciso in via definitiva di non prolungare il termine dell’accordo scritto col club biancoceleste.

E non è tutto: sempre secondo la fonte citata, al 90% il fuoriclasse ex Genk cambierà squadra in estate. E c’è parecchia curiosità di conoscere la prossima tappa della carriera del classe ’95 (28 anni compiuti lo scorso 27 febbraio), che sarà presumibilmente un club prestigioso. Lotito si trova praticamente spalle al muro e il prezzo per cui potrebbe vendere alla fine la sua punta di diamante è 40 milioni di euro. Una cifra nettamente più bassa rispetto a quella che chiedeva il numero uno della Lazio nei mesi scorsi. La Juventus, dal canto suo, resta vigile e non smette di coltivare questo sogno per potenziare la mediana di Massimiliano Allegri.

Milinkovic-Savic via dalla Lazio in estate al 90%: la Juventus c’è, ma non solo

Le problematiche di carattere giudiziario obbligano la ‘Vecchia Signora’ a riflettere molto prima di mettere in piedi questa operazione. Ma alle condizioni sopra citate non è affatto impossibile raggiungere un’intesa.

Anche se, ovviamente, la concorrenza non manca di certo. Si registra, infatti, interesse concreto dalla Premier League per il centrocampista biancoceleste. Quest’ultimo, tra l’altro, sogna un trasferimento al Real Madrid, club che lo affascina più di tutti gli altri. Insomma, non sarà una passeggiata per la Juventus provare ad affondare il colpo nei mesi a venire. Staremo a vedere.