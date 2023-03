Il nuovo allenatore stravolge i piani: prendono Chiesa dalla Juve

Il nuovo allenatore stravolge i piani di Federico Chiesa: la richiesta manda a monte i programmi della Juventus

Nuovo allenatore, vecchi desideri. Il mercato è ormai prossimo a prendere il sopravvento: tempo qualche mese e ci sarà spazio soltanto per colpi, veri e presunti.

Intanto a incendiare la pausa dei campionati con l’intermezzo delle Nazionali, ci ha pensano il Bayern Monaco. I quarti di finale di Champions League e il secondo posto in campionato non sono bastati alla società tedesca che ha deciso di sollevare dall’incarico Nagelsmann. Il tecnico è stato esonerato e il suo posto è stato chiamato l’ex Chelsea Thomas Tuchel. Un ribaltone inatteso che arriva a due mesi dalla fine della stagione. Il Bayern Monaco ha deciso di affidarsi all’ex Psg per portare a casa Bundesliga e Champions e per programmare poi la prossima stagione in tutta serenità.

Una programmazione che parte dal mercato dove qualche pupillo del nuovo allenatore potrebbe essere acquistato dal club bavarese. Tra questi c’è un vecchio pallino di Tuchel: Federico Chiesa.

Calciomercato Juventus, Bayern-Chiesa: occhio a Tuchel

Thomas Tuchel in passato ha peso parole di elogio per l’esterno bianconero e non è un segreto che lo avrebbe voluto con sé al Chelsea.

L’affare non si è mai trasformato in trattativa anche a causa del lungo infortunio che ha subito il calciatore della Juventus. Proprio l’infortunio e le condizioni fisiche di Chiesa saranno osservate con un occhio di riguardo in Germania. Se gli ultimi due mesi di stagione dovessero dimostrare che l’ex Fiorentina ha superato il periodo difficile post infortunio ed è tornato ad un ottimo livello di forma, ecco che il suo nome salirebbe in cima alla lista dei desideri di Tuchel.

Il Bayern Monaco in estate potrebbe così bussare alla porta del club bianconero per provare a prendere Chiesa: la Juve non sembra intenzionata a cederlo, se non davanti ad una proposta davvero indecente, ma c’è sempre l’attesa per i verdetti della giustizia sportiva che potrebbero ulteriormente scompaginare i piani della società piemontese. Intanto, c’è Tuchel al Bayern Monaco e quella sua ammirazione per Chiesa che potrebbe aprire nuovi scenari sul mercato.