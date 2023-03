Stadio Milan, il presidente Fontana: “Prima pietra entro un paio d’anni”

Stadio Milan, parla il presidente regionale Attilio Fontana: possibile la posa della prima pietra entro un paio di anni

Obiettivo nuovo stadio per il Milan. Gerry Cardinale ha le idee ben chiare e le ha enunciate anche ai microfoni di Calciomercato.it dopo l’incontro in Regione: “Stiamo lavorando, è stato un buon meeting”.

A riguardo, in esclusiva a TV PLAY, ha parlato anche il presidente regionale Attilio Fontana, tifoso rossonero. “Dopo aver parlato con Cardinale credo che la sua determinazione sia tale per cui credo e sono convinto che nello spazio di due o tre anni vorrà posare la prima pietra del nuovo stadio. Non è detto che sia a La Maura, anche se a oggi è più avanti rispetto alle altre proposte”.

Fontana: “A La Maura solo il Milan”

Il Milan quindi procede spedito e l’ipotesi di realizzare l’impianto nell’area dell’ippodromo riguarda solo il club rossonero, come confermato dal presidente Fontana.

“Da quello che mi ha detto Cardinale, se sarà a La Maura, sarà lo stadio del Milan solamente. Con l’Inter, nonostante io sia amico di Marotta, non ho ricevuto richieste di incontro e appena dovessero farsi sentire ascolterò le loro proposte” ha sottolineato il numero uno di Regione Lombardia. Per Fontana è sbagliata l’idea di dire sì o no a prescindere: “Quella di Cardinale mi sembra un’idea molto molto bella, credo che su questo progetto si debba aprire una discussione. Gran parte del parco resterà tale e questo mi sembra l’aspetto più positivo. Credo che la cosa più sbagliata sia dire sì o no aprioristicamente, bisogna confrontarsi”.