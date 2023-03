“Non gliene frega nulla della Juventus”: sta saltando tutto

Lo scrittore Gigi Moncalvo è intervenuto in diretta per discutere dei possibili risvolti societari in casa Juventus

Dopo il maxi ribaltone dei mesi scorsi che aveva portato il vecchio Cda della Juventus a rassegnare le dimissioni, lo scorso gennaio il club bianconero ha presentato i nuovi membri della società con a capo il presidente Gianluca Ferrero che ha quindi raccolto l’eredità di Andrea Agnelli.

Sul futuro del club bianconero rimangono in ogni caso diversi punti interrogativi, in attesa di scoprire quale sarà l’andamento delle indagini extra campo cui la Juventus è coinvolta. Dopo aver subito la penalizzazione di 15 punti in campionato nell’ambito del caso plusvalenze, ad esempio, la dirigenza ha presentato immediato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che il prossimo 23 aprile deciderà se confermare o meno la decisione della Corte Federale. Il prossimo 27 marzo, invece, si terrà l’udienza preliminare in merito all’inchiesta ‘Prisma’.

Del futuro della Juve si è discusso anche su Calciomercato.it in onda su TV Play insieme al noto giornalista Gigi Moncalvo, il quale ha rilasciato un messaggio preoccupante ai tifosi bianconeri: “A John Elkann della Juventus non frega nulla, in questo momento però non c’è un compratore della Juventus perché non si può sapere quanto valga, se valga 10 o 1000, i parametri che hai sulle altre squadre non sono applicabili perché hai in subordine tutti i problemi che ci sono attualmente”.

Juve, l’annuncio su John Elkann: “Potrebbe lasciar andare tutto”

Secondo il celebre scrittore, il numero uno di Exor potrebbe dunque aprire ad una cessione della Juventus a fronte di offerte per l’acquisizione delle quote del club: “Secondo me John Elkann dopo tutta la parata che ci sarà quest’anno lascerà andare tutto”.

Moncalvo, in chiusura, ha lanciato una provocazione in riferimento alla recente gestione societaria che ha portato la Juve al centro di diversi ‘scandali’: “Bisogna vigilare su un altro aspetto, se Ferrero avrà il coraggio di fare una doverosa richiesta di risarcimento danni ad Andrea Agnelli per i danni subiti dagli azionisti della Juventus e di chiedere l’azione di responsabilità di John Elkann, che, come controllante di Exor, avrebbe dovuto vigilare”.