Italia U21 in pieno controllo: Mulattieri bis ‘smonta’ la Serbia

La formazione di Nicolato mai in difficoltà contro gli ospitanti balcanici, la buona propensione offensiva porta alla doppietta del centravanti dell’Inter

Nella penultima amichevole in programma prima della disputa del Campionato Europeo Under-21 nella cornice estiva di Georgia e Romania, la Nazionale dei baby talenti alle dipendenze del commissario tecnico Paolo Nicolato trovano una Serbia nettamente inferiore sotto il profilo tecnico e tattico. Al contrario, gli Azzurrini dimostrano grande fisicità, intensità e concretezza sotto il profilo realizzativo con una bella doppietta personale di Samuele Mulattieri.

La gara prende il via nella scarna cornice di pubblico del ‘Gradski Stadion’ di Backa Topola, con il fortissimo pressing offensivo di Baldanzi che non lascia respiro alla difesa avversaria inter differenti occasioni nell’arco dei primi dieci minuti di gioco. Il portiere Stankovic di trova a fare gli straordinari, assieme al difensore Duric spesso chiamato a frapporsi col corpo alle conclusioni azzurre. Italia in pieno controllo del match con la percentuale del possesso superiore al 60% nei primi quarantacinque minuti di gioco, nonostante non abbia scaturito alcuna rete.

L’Italia strapazza la Serbia nel secondo tempo, ancora Mulattieri

Di diverso avviso è la ripresa, giocata con prorompente intensità da parte degli uomini di Nicolato: al 53′ ecco la conclusione di testa di Mulattieri che apre le marcature, ma che traversa per Carboni due minuti più tardi!

A seguito di una serie di sostituzioni, l’Italia ritrova energie ed entusiasmo con gli ultimi affondi decisivi. La Serbia subisce il raddoppio azzurro ancora ad opera del centravanti dell’Inter, in prestito al Frosinone, con la zampata decisiva alle spalle di Stankovic. Occasioni da gol ancora per Baldanzi e il buon Parisi, finisce sullo 0-2 il test in terra serba. Buona prestazione complessiva e grande fiducia per i prossimi impegni all’Europeo.