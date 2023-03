Inter, Thiago Motta ‘porta’ il volto nuovo per l’attacco

Il nome di Thiago Motta cresce per il dopo Inzaghi all’Inter, con il grande ex potrebbe arrivare anche un rinforzo offensivo

La posizione di Simone Inzaghi all’Inter è sempre più in bilico. Il tecnico nerazzurro, dopo i recenti risultati davvero troppo altalenanti in campionato, dovrà cercare di ottenere il meglio nel finale di stagione nelle tre competizioni, ma potrebbe non bastargli per la conferma, a meno di un exploit clamoroso in Champions League. Salgono le quotazioni di Thiago Motta, che al Bologna sta facendo molto bene e sembra pronto per il ‘salto’ in una big. E dal Bologna, potrebbe ‘portare’ in nerazzurro un rinforzo offensivo molto interessante.

Si tratta di Riccardo Orsolini, altro giocatore che si sta rendendo protagonista di una ottima annata. 7 gol e 3 assist in 23 presenze in campionato, tra l’altro ‘giustiziere’ dell’Inter al ‘Dall’Ara’ il mese scorso. I nerazzurri rifletterebbero sull’opportunità di accaparrarsi uno degli esterni offensivi più promettenti dell’intero campionato e soprattutto nel caso in cui decidessero effettivamente per il prossimo anno di affidarsi all’ex centrocampista in panchina, potrebbero portare l’affondo nei confronti del club rossoblù. ‘Orso’ potrebbe essere, idealmente, il sostituto di Correa, destinato alla cessione, per il quale gli interessati in Premier League non mancano, ma occhio anche al Siviglia. In ogni caso, i nerazzurri dovranno accontentarsi, per il ‘Tucu’, di un addio nettamente al ribasso rispetto alle cifre spese per acquistarlo.

Inter, idea Orsolini: rinnovo col Bologna in stallo e ipotesi di cifre

Al momento, Orsolini ha un contratto con il Bologna fino al 2024, con un rinnovo ancora in attesa. E proprio questo potrebbe favorire ulteriormente l’inserimento dell’Inter.

Dal canto suo, il giocatore, di fronte a una eventuale proposta dell’Inter, a sua volta proverebbe volentieri il ‘salto’ in una grande squadra, anche per entrare finalmente nel grande giro della Nazionale da cui è rimasto fin qui escluso. Cosa che, prestazioni alla mano, nel contesto assai difficoltoso degli azzurri, potrebbe effettivamente meritare.