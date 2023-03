Inghilterra, Southgate al settimo cielo per Kane ma ha un rimpianto

Le parole del ct dell’Inghilterra Gareth Southgate dopo la vittoria sul campo dell’Italia nelle qualificazioni a Euro 2024

Dopo l’amarezza a metà di Roberto Mancini, tra la sconfitta, il brutto primo tempo e l’ottima reazione nella ripresa, c’è tutto l’orgoglio di Gareth Southgate.

Il ct dell’Inghilterra ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria al Maradona di Napoli, partendo dal record di Kane che ora è il miglior bomber nella storia della nazionale inglese: “Visto quanto ha passato non potrei essere più contento, è un professionista esemplare, lui e la sua famiglia sono fantastici. Ha parlato alla squadra dopo la partita, non ricordo cosa ha detto ma sicuramente ci sarà un video, ormai tutti registrano qualsiasi cosa. È un momento storico, merita tutto”.

Sulla partita: “Abbiamo mostrato due volti diversi. Avremmo già dovuto mettere in cassaforte il risultato con il 3-0 a fine primo tempo. Poi se iniziamo come nella ripresa abbiamo dei problemi. Abbiamo sbagliato dei gol, poi l’inerzia è cambiata, il pubblico ha alzato l’entusiasmo della squadra. Dovevamo gestire il rosso, ma siamo rimasti compatti. Alla fine loro hanno dovuto lottare e soffrire in trasferta, è stato un risultato molto importante. Certo avremmo preferito giocare come nel primo tempo. Sarà importantissimo fare risultato con l’Ucraina, anche se non sarà facile perché noi abbiamo qualche acciacco, abbiamo bisogno del nostro pubblico. Se riusciremo a giocare come il primo tempo abbiamo buone possibilità. Sulle ammonizioni per perdita di tempo. “Noi ingenui? Sì, penso che sia giusto. Avevamo delle possibilità di rompere le loro azioni con Kane a terra. C’erano diverse transizioni, per me erano ammonizioni palesi per loro ma non ha senso disperdere energie su questo. Gli arbitri hanno un compito difficile e non serve a niente dire qualcosa”.